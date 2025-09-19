HR/Personaladministratör, vikariat
2025-09-19
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Konstnärliga fakulteten består av institutionerna HDK-Valand - Högskolan för konst och design och Högskolan för scen och musik. Som samlad fakultet för konst och lärande är vi en oberoende, visionär och kritisk kraft i det nödvändiga arbetet med att skapa ett mer hållbart och öppet samhälle.
Nu söker Högskolan för scen och musik en personaladministratör. Som personaladministratör ingår du i den administrativa gruppen tillsammans med övriga HR, ekonomi, utbildningshandläggare, kommunikatörer, internationell handläggare och samordnare. Gruppen består av fjorton medarbetare och leds av administrativ chef.
Mer om Högskolan för scen och musik finner du här: https://www.gu.se/scen-musik
Göteborgs universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. I den mån det är funktionellt för verksamheten tillämpas upp till två dagars distansarbete per vecka.
Arbetsuppgifter
Arbetet är självständigt men också i nära samarbete med personalhandläggare, personaladministratör och institutionens prefekt och övriga chefer. Dessutom har du samarbetsytor med institutionens övriga anställda och även med lönehandläggare vid Statens servicecenter. För att bli ett bra stöd behöver du vara intresserad av och aktivt sätta dig in i hur det administrativa arbetet vid en konstnärlig forsknings- och utbildningsverksamhet fungerar. Du ingår också i HR-nätverket vid den Konstnärliga fakulteten.
I rollen som personaladministratör är de huvudsakliga arbetsuppgifterna:
• rekrytering
• handläggning av anställningar
• löpande personaladministrativa uppgifter
• löneadministration
• sekreterare vid beslutsfattande möten
Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning med inriktning mot HR eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt några års relevant arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av rekrytering inom universitet/högskola och av personaladministrativt arbete är ett krav. Då universitetet är en internationell miljö förutsätter det att du har god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska.
Du är en van användare av Officepaketet och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av de personaladministrativa systemen Primula och ReachMee samt av GUDOK.
Arbetet kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet och ansvarstagande där du självständigt löser dina arbetsuppgifter på ett strukturerat och serviceinriktat sätt. Din personlighet kännetecknas av att du är noggrann, gillar ordning och reda och har förmåga att genom självledarskap strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har hög servicekänsla men kan också sätta gränser och prioritera, särskilt i perioder av hög arbetsbelastning.
I stressiga situationer är du lugn och pedagogisk och bidrar till en positiv gemensam arbetsplats. Du är pedagogisk och kan både muntligen och skriftligen förklara processer och regelverk.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
I nuläget sker ett nybyggnadsprojekt och om fyra år kommer hela fakulteten att samlas i Konstnärliga intill Götaplatsen. Högskolan för scen och musiks administration och ledning befinner sig i nuläget på Eklandagatan 86, där är också stora delar av kärnverksamheten lokaliserade. Undervisningen sker dessutom på ytterligare tre andra adresser.
Intervjuer kommer att hållas tisdagen den 21/10 (eftermiddag) onsdagen den 22/10 (eftermiddag) och torsdagen den 23/10 (eftermiddag).
Anställning
Tidsbegränsad anställning, vikariat, för perioden 2026-01-09 -- 2027-01-31 med eventuell möjlighet till förlängning.
Omfattning: 100% av heltid
Tillträde: 2026-01-09 eller enligt överenskommelse
Placering: Högskolan för scen och musik, Eklandagatan 86 i Göteborg.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Katrin Enoksson, administrativ chef. Tfn: 0766-18 11 99. E-postadress: katrin.enoksson@hsm.gu.se
Sofie Nordlander, personalhandläggare Tfn: 0766-18 40 17. E-postadress: sofie.nordlander@hsm.gu.se
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-10-05 och kallelse till intervju kommer att ske mellan 2025-10-07 och 2025-10-09
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Ersättning

månadslön
