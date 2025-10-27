HR Boat söker båtbyggare
HR Boat Sweden har rest sig ur Askan.
Vi har en 50 årig historia av att producera riktigt bra fritidsbåtar.
Hösten 2024 brann fabriken ner i Laxå vilket var en stor katastrof för oss. Vi är dock strax klara med att bygga upp en helt ny fabrik som blir större och modernare än tidigare. Invigningen är planerad i December.
Vi är idag ca 20st båtbyggare, målet är att vi ska expandera och nu ska vi hitta dem som vill ansluta till gänget i Laxå.
Vill du vara med på denna resa och ta HR Boat till nya höjder?
Vi söker ett gäng glada båtbyggare till våra två avdelningar, plastavdelningen och monteringen.
Till plastavdelningen söker vi två laminerare som ska ingå i ett team som tar fram plastprodukterna som sedan monteras ihop till båtar. Plastprodukterna är gjorda i glasfiber och polyester. Har du jobbat med liknande så är det mycket meriterande.
Med en ökad produktion så söker vi även tre montörer. Erfarenhet krävs av liknande arbetsuppgifter. Händig och klurig hantverkare är en bra beskrivning av våra montörer. Varje montör är ansvarig för sin båt och sätter sin stämpel på arbetet vilket lyfter yrkesstolthet och kvalitet.
En av dessa montörer blir ansvarig för CNC fräsning, erfarenhet av CNC fräsning är mycket meriterande.
Rekryteringen kommer att ske under vintern.
Kliar det i fingrarna, knopa då ihop en ansökan och skicka in den. Intervjuer sker fortlöpande så tveka inte. Så ansöker du
