HR Assistent- Extra jobb för studenter
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
För vår kunds räkning söker vi just nu en junior HR Assistent till ett spännande uppdrag i Solna. Uppdraget är på deltid och förväntas starta 2025-11-24 och pågå till och med 2026-08-31.
Om uppdraget Vår kund är i färd med att bygga upp en helt ny HR-funktion, och du har nu chansen att vara med från start. Rollen passar dig som studerar inom HR eller personalvetenskap och vill kombinera studier med praktisk erfarenhet i en internationell miljö.
Som HR Assistent kommer du att stötta i det dagliga HR-arbetet och bistå chefer och medarbetare inom flera av HR:s kärnprocesser. Du arbetar nära två seniora HR-kollegor och får även möjlighet att delta i utvecklingsprojekt. Arbetet innebär hantering av administrativa uppgifter, arbeta i olika system och hantera stora mängder information - därför är det viktigt att du är strukturerad, noggrann och nyfiken på att lära.
Det här är en roll för dig som trivs i en dynamisk miljö och vill vara delaktig i att forma något nytt.
Övrigt: Start: 2025-11-24, eller så snart som möjligt. Slut: 2026-08-31, med möjlighet till förlängning. Omfattning: 2-3 hela dagar/vecka. Flexibelt under tentaperiod. Placering: Solna, Stockholm. Möjligt att arbeta 50% på distans.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Studerar personalvetenskap, Human Resource Management eller motsvarande relevant universitetsutbildning
Är 2-3 terminer in i dina studier
Kan arbeta 2-3 heldagar i veckan (med flexibilitet under tentaperioder)
Kan arbeta på plats i Arenastaden, Solna, cirka 50 %
Har tidigare arbetslivserfarenhet, behöver inte vara inom HR men gärna från serviceyrken
Kommunicerar obehindrat på engelska och svenska i tal och skrift
Har intresse för digitalisering, AI och effektiva arbetssätt
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Har erfarenhet av arbete inom HR
Önskade personliga egenskaper:
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är:
Engagerad och nyfiken
Ansvarstagande och noggrann
Flexibel, lösningsorienterad och prestigelös
En lagspelare med god kommunikationsförmåga
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum Kontakt
Vanessa Tummings vanessa.tummings@devotum.se 072-897 82 65
