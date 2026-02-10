Hr Administratör - Destination Apelviken - Varberg
På Varbergs solsäkra kust hittar du Destination Apelviken - en av Sveriges mest välkända anläggningar för semester och konferens. Här möts hav, gemenskap och upplevelser året runt. Verksamheten har vuxit fram ur en lång tradition av campingliv och semesterkultur och har idag utvecklats till en modern destination med fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar: camping, hotell, restaurang och konferens. Varje år välkomnar vi omkring 180 000 gästnätter - och nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta resa!
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas där Destination Apelviken utvecklas och tar nya steg framåt!
Vi söker en HR-administratör som vill utvecklas tillsammans med oss. Det här är rollen för dig som är i början av din HR-resa och som vill utvecklas i en trygg, lärande och engagerad miljö. Hos oss får du arbeta brett inom HR-området och succesivt ta mer ansvar i takt med att du utvecklas. Rollen är nära verksamheten och innebär daglig kontakt med både chefer och medarbetare. Du blir ett viktigt stöd i frågor som rör personal, struktur och rutiner - och endel av ett team där vi hjälps åt, delar kunskap och lär varandra.
OM ROLLEN
Som HR-administratör arbetar du med administrativa HR-processer genom hela anställningscykeln. Du säkerställer att våra personal relaterade rutiner fungerar smidigt och korrekt samtidigt som du bidrar till en positiv medarbetarupplevelse. Det här är en bred och varierade roll som passar dig som vill utvecklas inom HR och steg för steg ta ett större ansvar.
ARBETSUPPGIFTER:
• Administrera och stötta chefer i personalrelaterade frågor
• Ta fram anställningsavtal och andra personaldokument
• Registrera, uppdater och kvalitetssäkra personaluppgifter i personalsystem
• Hantera frånvaro och semester
• Medverka i hela löneprocessen
• Ge stöd i tillämpningen av interna policys och rutiner
• Samordna introduktion av nyanställda och bidra till en välkomnande onboarding
• Vara kontaktperson gentemot myndigheter, försäkringsbolag och pensinsförvaltare
• Delta i uppdatering av personal- och arbetsmiljödokumentation
• Representera företaget vid rekryteringsmässor, skolkontakter, APL och LIA-platser.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är nyfiken, strukturerad och har ett genuint intresse för HR och människor. Du är i början av din karriär inom HR och vill fortsätta utvecklas inom området. Du trivs i en stödjande roll, är noggrann i ditt arbete och vill fortsätta utvecklas inom området. Samtidigt är du kommunikativ, serviceinriktad och tycker om att samarbeta med andra.
VI ERBJUDER:
Hos oss frå du mer än ett jobb - du får en Destination och du blir en del av ett engagerat team där vi värnar om trivsel och utveckling. Vi tror på att framgång skapas tillsammans och vil vill att du ska känna dig stolt över att vara en del av Destination Apelviken.
ÄR DU REDO FÖR ATT BLI EN AV OSS?
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Varberg
Omfattning: Heltid 100%
Anställningsform: Tillsvidare
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Theresia på theresia@fskgroup.se
Vi är FSK, the Generator - ett bolag som driver utveckling och tillväxt, genom våra tre affärsområden, Talent, Brand och Growth.
Talent - Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.
Brand - Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding, ett viktigt område för alla företag.
Growth - Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar bolag för framtiden. Ersättning
