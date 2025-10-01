Hqse Manager Till Assa Abloy I Skellefteå
Poolia AB / Chefsjobb / Skellefteå Visa alla chefsjobb i Skellefteå
2025-10-01
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Umeå
, Boden
eller i hela Sverige
Vill du ta en nyckelroll i en global marknadsledare där ditt arbete gör verklig skillnad för kvalitet, hållbarhet och säkerhet? Som HQSE Manager på ASSA ABLOY blir du en central del i företagets utveckling - med ansvar för att driva förbättringar, stärka strukturer och säkerställa att vi arbetar effektivt, hållbart och tryggt. Här får du både stort eget ansvar och möjlighet att påverka, i en organisation med starkt fokus på innovation och framtidens lösningar.
Välkommen till en spännande roll med stort inflytande!Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Denna tjänst är en del av ASSA ABLOY som kallas "Hangar and Large Application Doors". Som HQSE Manager hos oss får du en central roll i att utveckla och säkerställa företagets kvalitets- och verksamhetssystem. Du ansvarar för att våra ISO-certifieringar samt miljö- och arbetsmiljörutiner hålls uppdaterade och väl fungerande, samtidigt som du driver ett kontinuerligt förbättringsarbete som bidrar till lägre kvalitetskostnader och till att vi når våra högt uppsatta mål.
Rollen innebär att du projektleder processägare, planerar och leder interna och externa revisioner samt ser till att rutiner och system uppfyller gällande lagar och krav. Genom att analysera kvalitetskostnader, ta fram åtgärdsplaner och leda större kvalitetsinsatser skapar du långsiktiga resultat med hjälp av relevanta verktyg och metoder.
En viktig del av uppdraget är att stärka samarbetet mellan olika funktioner inom organisationen för att bidra till kortare ledtider och högre intern kundnöjdhet. Du ansvarar även för arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet, vilket bland annat omfattar skyddsronder, arbete i vår skyddskommitté och företagets säkerhetsrapportering via IA-appen.
Utöver detta driver du arbetet med miljöcertifieringar och hållbarhetsrapportering - en möjlighet att aktivt bidra till ASSA ABLOYs gröna utveckling och framtida hållbarhetsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har en civilingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk bakgrund. Du har erfarenhet av projektledning, god kunskap om ISO och kvalitetssystem samt en stark teknisk förståelse. Det är meriterande om du kan läsa el- och mekaniska ritningar. Rollen kräver mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, hög datorvana samt B-körkort då resor i tjänsten förekommer.
Vidare söker vi dig som är en kommunikativ person med förmåga att göra komplexa frågor begripliga för andra. Du arbetar strukturerat och noggrant, har en god administrativ förmåga och trivs med att skapa ordning och tydlighet. Som person är du kvalitetsmedveten, analytisk, resultatorienterad och drivs av att nå uppsatta mål. Vi ser även att du är pedagogisk samt har en god samarbetsförmåga.
Om verksamheten
Våra medarbetare har gjort oss till världsledande inom accesslösningar. I gengäld öppnar vi dörrar för dem vart de än går. Med nästan 63 000 kollegor i mer än 70 olika länder hjälper vi miljarder människor att uppleva en mer öppen värld. Våra innovationer gör alla typer av utrymmen - både fysiska och digitala - säkrare, tryggare och mer lättillgängliga.
Som arbetsgivare värdesätter vi resultat - inte titlar eller bakgrunder. Vi ger våra medarbetare möjlighet att bygga sin karriär kring deras ambitioner och våra ambitioner - och stödja dem med regelbunden feedback, utbildning och utvecklingsmöjligheter. Våra kollegor tänker brett på var de kan ha störst inverkan, och vi uppmuntrar dem att utöka sin roll lokalt, regionalt eller till och med internationellt.
När vi välkomnar nya medarbetare är det viktigt för oss att ha mångsidiga och inkluderande team, och vi värdesätter olika perspektiv och erfarenheter.
I den här rekryteringen samarbetar ASSA ABLOY med Poolia. Tjänsten är på heltid med anställning direkt hos ASSA ABLOY.
Vid frågor om rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Frida Sundelin via 070-544 16 06 eller frida.sundelin@poolia.se
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74563". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Frida Sundelin frida.sundelin@poolia.se 070-544 16 06 Jobbnummer
9536335