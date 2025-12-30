Hovmästare till Ragnerud Kök
Ragnerud Business AB / Servitörsjobb / Färgelanda Visa alla servitörsjobb i Färgelanda
Vill du arbeta på en plats där natur, mat och genuina möten står i centrum? På Ragnerud Kök blir du en del av hjärtat i vår verksamhet - en destination där vandringsleder, sjönära miljö och smakfulla upplevelser möts.
Vi söker nu en hovmästare som vill vara med och skapa minnesvärda besök för våra gäster under säsongen mars-december, med möjlighet till förlängning.
Om rollen
Som hovmästare är du ansiktet utåt och en nyckelperson i gästupplevelsen. Du leder det dagliga arbetet i matsalen, tar hand om bordsbokningar, dryckesmenyer i kombination med vad som serveras från köket samt planering. Du arbetar tätt ihop med kök och servering för att skapa en helhetsupplevelse där naturen och maten får tala tillsammans.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Tar om våra gäster med värme och professionalism
Leda och fördela arbetet i matsalen
Ansvara för bordsplacering, serviceflöde och orderhantering av råvaror.
Stötta och coacha serveringspersonal
Arbeta i den dagliga driften
Samarbeta med köket för att säkerställa en sömlös service
Medverka vid planering av event, bröllop och gruppbokningar
Skapa en atmosfär som speglar Ragneruds naturinspirerade, personliga värdskap
Vi söker dig som
Har erfarenhet av hovmästarroll eller motsvarande ansvar inom restaurang
Är lösningsorienterad, trygg och engagerad
Trivs med att leda andra och har ett öga för detaljer
Brinner för service, mat och mötet med människor
Gillar en miljö där dagarna varierar
Trivs i en verksamhet nära naturen
Vi erbjuder
En unik arbetsmiljö där skog, sjö och vandringsleder möter gastronomi
Ett nära och familjärt team där vi hjälper varandra
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Säsongsanställning med goda chanser till förlängning
Personalaktiviteter, frisk luft och en vardag där naturen alltid finns ett steg utanför dörren
Är du i behov av personalboende hjälper vi dig att komma i kontakt med hyresvärd
Låter det som du?
Skicka din ansökan till oss och berätta varför just du vill bli en del av Ragnerud Kök. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen till en säsong fylld av smak, natur och upplevelser!
Ragnerud Kök - en del av Ragnerud Vandringsdestination Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@ragnerud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hovmästare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ragnerud Business AB
(org.nr 559078-2891)
Jolsäter 15 (visa karta
)
458 97 HÖGSÄTER Arbetsplats
Ragnerud Kök Jobbnummer
9666585