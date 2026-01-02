Hovmästare till helger
2026-01-02
Vi söker nu en driven & passionerad hovmästare till vårt familjära team på Rindö till minst varannan helg & högsäsong.
Vi söker dig som har ett gott öga för vad som behövs göras & kan sätta tonen för hela gästupplevelsen. Du möter gästerna med värme och professionalism och ser till att varje besök blir något att minnas.
Dina arbetsuppgifter
Ta emot och välkomna gäster
Ansvara för bordsplacering och flöde i restaurangen
Leda och stötta serveringspersonalen under service
Hantera bokningar
Samarbeta och kommunicera med köket
Ansvara för att öppning och stängning av restaurangen sker enligt rutiner
Vara strukturerad och se vad som behövs göras
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av serviceyrket
Är trygg i serviceyrket och har ett professionellt bemötande
Är stresstålig, strukturerad och lösningsorienterad
Vi erbjuder:
Arbete i en familjär och positiv arbetsmiljö
Ett varierande arbete under sommarsäsong och helger
Möjlighet att ta ansvar och utvecklas inom service Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: info@syrranparindo.se Arbetsgivare Restaurang Rindö Hamn AB
(org.nr 559368-5802)
Grisselmarens Väg 21 (visa karta
)
185 41 VAXHOLM Arbetsplats
Rindö Hamn AB, Restaurang Kontakt
Ronja Eriksson info@syrranparindo.se 0730422986 Jobbnummer
9667891