Astensmåla Mat & Vingård söker Hovmästare på heltid med start hösten 2025. Som Hovmästare hos oss arbetar du i historisk och genuint lantlig miljö med ett team av professionella restaurangmedarbetare som brinner för branschen. Vi lägger stor vikt vid att du som person är uppriktigt intresserad av människor och bemötande och kan leverera god service på ett naturligt och avslappnat vis.
Dina arbetsuppgifter består av;
Välkomna och inkvartera våra gäster på Astensmåla B&B
Förberedande matsalsarbete
Introducera och tala om de viner som ingår i våra kombinerade vinpaket
Arbetsleda övriga medarbetare i ditt team
Kontinuerligt rapportera till restaurangchefen
Upprätthålla vårt goda värdskap och professionella servicenivå
God språkförmåga inom engelska språket
God språkförmåga inom engelska språket
Vinutbildning är meriterande men inget krav
Minst 5 års erfarenhet av branschen
Varmt välkommen att söka till oss!
