Housekeepingansvarig
Daftö Resort AB / Städarjobb / Strömstad Visa alla städarjobb i Strömstad
2025-10-29
Vill du också skapa upplevelser i världsklass?
Vi söker dig som alltid gör det lilla extra för att våra gäster ska trivas och känna sig som hemma. Det kan handla om allt från ett välkomnande leende när de kliver över tröskeln till den omsorgsfullt puffade kudden på sängen i stugan. Vi levererar upplevelser utöver det vanliga och vet att det är detaljerna som gör det! Vi söker nu dig som med glädje och engagemang vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling genom att leda vårt härliga städteam.
Om rollen: Som Housekeepingansvarig ansvarar du för att allt flyter på i den dagliga städningen av våra stugor, hotell och övriga lokaler. Dina arbetsuppgifter blir att:
Leda och peppa teamet i deras arbete
Planera och organisera den dagliga driften
Jobba praktiskt med både städning och upplärning
Bidra till en positiv och trygg arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Gillar ordning, kvalitet och att göra det lilla extra
Har erfarenhet av ledarskap, gärna inom hotell eller camping
Trivs i ett högt tempo och gillar att samarbeta med hela organisationen
Är strukturerad, positiv och lösningsorienterad
Har körkort
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Ett plus är om du är van att jobba digitalt och gillar att utveckla rutiner och arbetssätt
Vi kan erbjuda:
En viktig roll i ett familjeägt och växande företag
Möjlighet att påverka och utveckla både rollen och verksamheten
En arbetsplats med stark gemenskap och glädje
En fri roll med hela resorten som arbetsplats
Stora möjligheter att växa - både personligt och professionellt
En tjänst på 100%
Intresserad? Vi intervjuar löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Daftö Resort AB
(org.nr 556187-1756), http://dafto.se Arbetsplats
Daftö Resort Jobbnummer
9579619