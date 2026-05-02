Housekeeping sommarsäsong
Sommarjobb på västkusten - housekeeping på GrebbestadFjorden! 2026
Vill du spendera sommaren på en av Bohusläns vackraste platser och samtidigt bli en del av ett varmt, drivande och glatt team? Grebbestadfjorden söker nu Housekeeping- inför sommaren 2026!
Om jobbet
Som en del av vår housekeeping-team hjälper du till att skapa en välkomnande känslan för våra gäster - oavsett om de bor på hotellet eller använder våra servicehus. Här är dagarna fyllda av variation där du håller ordning, städar, fyller på, fixar och ser till att allt är i toppskick.
Arbetstider: dag, kväll och helger
Start: främst juni-augusti, men det finns även möjligheter att jobba innan och efter högsäsong
Vi erbjuder
• Personalboende
• Ett härligt och hjälpsamt team
• En arbetsplats på västkusten
• Kollektivavtal
Meriterande
• Erfarenhet av hotellstäd eller liknande arbete
Vem trivs här?
Du som har energi, tycker om att arbeta praktiskt och gillar när dagen rör på sig I högt tempo. Ser och prioterar rätt för att gästen ska få sin bästa upplevelse.
Varför jobba på Grebbestadfjorden?
Grebbestad är en av Bohusläns mest uppskattade sommarorter med närhet till skärgården, vandringsleder och ett levande restaurangliv på bryggan.
Redo för en sommar på västkusten?
Berätta i ansökan när du kan börja och hur länge du kan arbeta.
Skicka den till jobb@grebbestadfjorden.com
.
Vi hör av oss via telefon eller mejl om du går vidare. Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
E-post: jobb@grebbestadfjorden.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grebbestad Camping AB
