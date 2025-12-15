Housekeeping hotellstäd Uppsala
N-Clean MIAB AB söker Lokalvårdare inom hotellstäd till en av våra kunder i Uppsala.
I rollen som lokalvårdare kommer du att utföra alla städmoment inom hotell/ housekeeping.
Är du en person som är omtänksam mot kunder, kollegor, gäster och engagerar dig i ditt arbete, samt jobbar du mot att leverera den bästa möjliga kvalitén så är det dig vi söker till vårat team. Arbetet innebär även att arbeta i vissa system i appar.
Språkkrav för tjänsten: Svenska och engelska.
Om dig:
Du är kvalitetsmedveten, ordningsam, ansvarstagande och positiv. Du har lätt för att arbeta både individuellt samt i grupp. Vi söker dig som har erfarenhet av att ha städat tidigare på hotellrum.
Vi söker ett antal medarbetare med anställning för enstaka dagar till att börja med. Det förekommer mera arbete på helger. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
N-Clean MIAB AB har bedrivit lokalvård sedan 1979, vilket har gett oss en bred och gedigen erfarenhet av att utföra lokalvård i såväl offentlig som privat företagsmiljö. Vi arbetar flexibelt och proaktivt, alltid med ett professionellt utförande och uppträdande med kunden i fokus. N-Clean MIAB AB är en del av MIAB-gruppen. MIAB gruppen omsätter idag ca 1 miljard SEK och har 5000 anställda.
Du som vill arbeta i ett dynamiskt och serviceorienterat företag - här väntar många utmaningar och möjligheter för rätt person!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
