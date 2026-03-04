Housekeeping hotellstäd i Malmö
2026-03-04
N-Clean MIAB AB söker Lokalvårdare inom hotellstäd till en av våra kunder i Malmö.
I rollen som lokalvårdare kommer du att utföra alla städmoment inom hotell/ housekeeping.
Är du en person som är omtänksam mot kunder och kollegor, arbetar i tempo, engagerar dig i ditt arbete, samt jobbar du mot att leverera den bästa möjliga kvalitén så är det dig vi söker till vårat team.
Språkkrav för tjänsten: Svenska och engelska.
Svenska och engelska språket är ett krav för att kunna tala, läsa och kommunicera.
Om dig:
Du är kvalitetsmedveten, ordningsam, ansvarstagande och positiv. Du har lätt för att arbeta både individuellt samt i grupp. Vi söker dig som har erfarenhet av att utföra städning i hotellrum.
I tjänsten ingår även helgarbete.
N-Clean MIAB AB har bedrivit lokalvård sedan 1979, vilket har gett oss en bred och gedigen erfarenhet av att utföra lokalvård i såväl offentlig som privat företagsmiljö. Vi arbetar flexibelt och proaktivt, alltid med ett professionellt utförande och uppträdande med kunden i fokus. N-Clean MIAB AB är en del av MIAB-gruppen. MIAB gruppen omsätter idag ca 1 miljard SEK och har 5000 anställda.
Du som vill arbeta i ett dynamiskt och serviceorienterat företag - här väntar många utmaningar och möjligheter för rätt person!
Vi söker ett antal medarbetare på timanställning. Vi söker främst sommarpersonal inför högsäsong Juni-september. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag.
Märk din ansökan: Lokalvårdare Hotellstäd Malmö
