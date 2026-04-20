Hotellstäd litet hotell
2026-04-20
Fredriksborg Hotell med 15 rum söker hotellstäd, hela sommaren. Äldre byggnad och ej standardiserade rum, så arbetet liknar mer hemstädning. (Ej hiss, korridorer eller städvagnar), men mer tid än normalt, för att kunna/hinna göra ett bra arbete.
Gärna tidigare vana eller noggrann och strukturerad som person. Arbetet i regel kl 11-15 och man är ett team om 2-4 personer, eller ibland själv, beroende på dag och säsong.
Svenska eller engelska krävs för kommunikation och eget fordon är ett starkt önskemål pga glesa bussturer. Se adress innan ansökan. Tack.
Marknadsmässig lön. Flexibel schemaläggning enligt ö.k. med kandidat. Om studerande med sommarlov, önskar vi att man kan arbeta åtminstone 3 veckor eller vid behov. Mest arbete/rumsbeläggning finns 25jun-10aug.
Vid intresse v.v. sök snarast, dock senast 5 maj.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
E-post: info@fredriksborghotel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rot & Råvara AB
(org.nr 559076-6357), http://www.fredriksborghotel.se
Fredriksborgsvägen 17 (visa karta
139 90 VÄRMDÖ
