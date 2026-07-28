Hotellreceptionist

Stadshotellet Söderhamn AB / Receptionistjobb / Söderhamn
2026-07-28


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Vi söker två positiva och ordningsamma medarbetare för vår reception med omgående start för upplärning. Du skall behärska svenska och engelska i tal och skrift samt ha datorvana. Tidigare erfarenhet från hotell är ett plus. Vi går framförallt på driv och engagemang och letar efter dig som tycker det är roligt med service. Du får utbildning på plats.
Tjänst 1: Extra på helger +enstaka dagar vid behov
Tjänst 2: Kvällspass(kl.15:00 - kl. 00:00) måndag-fredag 100%.
Dina arbetsuppgifter är bland annat följande:
In- och utcheckning
Svara på frågor från våra gäster.
Bidra till merförsäljning.
Ta emot bokningar och hantera fakturor.
Besvara mail och telefon
Enklare städning(lobbyn)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: statt.soderhamn@firsthotels.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stadshotellet Söderhamn AB (org.nr 559526-9290), https://www.firsthotels.se/hotell/sverige/soderhamn
Oxtorgsgatan 17 (visa karta)
826 32  SÖDERHAMN

Jobbnummer
10013644

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