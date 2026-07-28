Hotellreceptionist

Vi söker två positiva och ordningsamma medarbetare för vår reception med omgående start för upplärning. Du skall behärska svenska och engelska i tal och skrift samt ha datorvana. Tidigare erfarenhet från hotell är ett plus. Vi går framförallt på driv och engagemang och letar efter dig som tycker det är roligt med service. Du får utbildning på plats. Tjänst 1: Extra på helger +enstaka dagar vid behov Tjänst 2: Kvällspass(kl.15:00 - kl. 00:00) måndag-fredag 100%. Dina arbetsuppgifter är bland annat följande: In- och utcheckning Svara på frågor från våra gäster. Bidra till merförsäljning. Ta emot bokningar och hantera fakturor. Besvara mail och telefon Enklare städning(lobbyn)