Hotellchef
2026-01-02
Hotel Rusthållargården är en anrik hotell- och konferensanläggning, belägen i Arild på natursköna Kullaberg med verksamhet året om.
Anläggningen har 49 hotellrum, 6 konferenslokaler och restaurangkapacitet för ca 180 gäster samt spa-lounge och behandlingar. Jan 2026 börjar vi även bygga en utomhus spamiljö som kommer att utveckla verksamheten till en ny nivå.
Vill du jobba i fantastiska omgivningar, i en familjeägd organisation där våra värdeord är omtanke, personligt, äkta och kvalitet?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom ledande befattning i hotellbranschen. Vi ser att du har jobbat med liknande arbetsuppgifter där du haft ansvar för hotelldrift.
Som hotellchef har du övergripande ansvar för hotellets drift med direkt personalansvar för avdelningarna städ, reception och bokning.
Du är en person som är flexibel, organiserad och administrativ. Du hanterar alla driftsrelaterade frågor och arbetar nära vår VD. Som person är du en problemlösare, har ett positivt synsätt och kan planera, prioritera samt få saker gjorda samtidigt som du är en ödmjuk ledare och kan omsätta ledningsbeslut i handling.
Som hotellchef ingår du i organisationens ledningsgrupp tillsammans med övriga avdelningschefer, ägare och VD.
Tjänsten är en fast heltidsanställning med önskvärt tillträde under mitten av februari.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
