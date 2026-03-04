Hotell- och restaurangarbete
Hotell Jämteborg
söker receptionist/bar-/köksmedarbetare
(deltid/helg och heltid i sommar)
Är du serviceinriktad, glad, gillar att arbeta i en omväxlande miljö och har ett intresse för matlagning? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Hotell Jämteborg söker en medarbetare som kan arbeta helger vår/höst/vinter och heltid under sommaren.
Checka in och checka ut gäster
Laga enklare rätter och förbereda frukost
Servera och arbeta i baren
Bidra till en trevlig upplevelse för våra gäster
Vi söker dig som:
Har fyllt 20 år
Behärskar både svenska och engelska
Är social, ansvarstagande och gillar att ge god service
Har en vilja att lära dig och utvecklas
Gärna har ett intresse för matlagning
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - vi värdesätter rätt inställning.
Vi ser gärna att du studerar eller har annan sysselsättning i Östersund under vår/höst/vinter
Anställningsform:
Deltid på helger fram till sommaren, möjlighet till heltid i sommar.
Välkommen att skicka din ansökan till maria@jamteborg.se
så snart som möjligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: maria@jamteborg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Jämteborg i Östersund AB
(org.nr 556611-3790)
Storgatan 54 (visa karta
)
831 33 ÖSTERSUND Arbetsplats
