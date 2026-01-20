Hotel Crew på Hernö Gin Hotell
2026-01-20
Hernö Gin Hotell är ett unikt koncepthotell längst Höga Kusten, havsnära beläget i centrala Härnösand. Vi erbjuder ett förstklassigt och personligt boende i en gindestination laddad med smak- och naturupplevelser med närhet till både äventyr och avkoppling för såväl affärsresenären, aktivitetsgästen, familjen och grupperna. Hotellet består av nio våningar som rymmer 120 rum, flera barer varav en ginbar, restaurang, SPA samt konferensanläggning med sju lokaler som tar upp till 225 personer.
Är du redo att vara ansiktet utåt för våra gäster och möta de med ett leende som smittar av sig? Brinner du för service och älskar att se till att varje gäst för en upplevelse utöver det vanliga? Då kan det vara just dig vi söker!
Vi på Hernö Gin Hotell söker dig som, tillsammans med vårt härliga team, vill leverera exceptionell service som överträffar gästernas förväntan. Vi behöver både dig som söker en tillsvidareanställning och dig som vill jobba extra vid behov.
Om rollen:
Hos oss är ingen dag är den andra lik. Som Hotel Crew kan dina arbetsuppgifter bland annat inkludera att:
• Välkomna och checka in våra gäster
• Hantera bokningar.
• Svara på frågor och ge information om hotellet och dela med dig av de bästa lokala tipsen
• Ta dig an diverse administrativa uppgifter
• Arbete på både vår konferensavdelning samt relax kan tillkomma.
Vi söker dig som,
• Är initiativtagande och har en förmåga att vara effektiv samt flexibel
• Tycker om att jobba i team och med andra.
• Har ett öga för detaljer, är noggrann och lösningsorienterad.
• Tycker om att göra det lilla extra och skapa upplevelser utöver det vanliga.
• Är stresstålig och gillar att ha många bollar i luften
• Är minst 20 år gammal
Din bakgrund och formella kompetenser:
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
• Goda datakunskaper.
• Erfarenhet av bokningssystemet Mews är meriterande.
Om tjänsten:
Tjänsten är tillsvidare på deltid med 6 månaders provanställning alternativt extra vid behov.
Lön enligt kollektivavtal.
Du rapporterar till vår Front Office & Conference Supervisor.
Verkar detta vara den perfekta utmaningen för dig? Då vill vi höra från dig! Skicka din ansökan redan idag.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen.
Vid frågor vänligen kontakta Front Office & Conference Supervisor Ellen Nyman: ellen.nyman@hernoginhotell.com
