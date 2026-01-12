Höghöjdsvärd
2026-01-12
Som Höghöjdsvärd blir du vår trygga punkt bland trädtopparna! Här får du kombinera ansvar, teamwork och adrenalin varje dag. Du ser till att våra gäster har kul och är säkra, samtidigt som du själv får utvecklas och utmana dig själv.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dagliga säkerhetskontroller på hög höjd av aktiviteter och utrustning
Grundlig säkerhetsgenomgång med samtliga gäster
Se till att regler och rutiner efterföljs av både gäster och kollegor
Profil
För att lyckas i höghöjdsteamet är du en serviceinriktad och trygg lagspelare som trivs på höga höjder. Vi förväntar oss att du är ansvarstagande, flexibel och har god fysik. Du är bekväm med att prata inför grupper och gör ditt bästa för att våra gäster ska få en så bra och säker upplevelse som möjligt. Eftersom tjänsten innebär mycket gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och engelska. Erfarenhet av likande arbete eller vana vid aktiviteter på höga höjder är meriterande.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Varje dag hos oss bjuder på nya äventyr, där vi tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för både gäster och varandra. Vi tror på att ha kul på jobbet och anordnar massor av härliga personalkvällar - en perfekt chans att koppla av, ha roligt och umgås med dina kollegor. Här hittar du inte bara ett jobb, utan också möjligheten att skaffa vänner för livet.
Arbetstider varierar efter Sommarlands öppettider, generellt mellan 09:30-18:30 veckans alla dagar. Anställningen är en säsongsanställning på 50-100% och sommarsäsongen pågår juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet. Som Höghöjdsvärd genomgår du en 3-dagars obligatorisk utbildning för arbete på höga höjder. Vi erbjuder personalboende och har även en personalcamping för dig med egen van, husvagn eller tält.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.
Om ossNöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Sommarland är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även vår femstjärniga camping och stugby Leksand Resort, anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
