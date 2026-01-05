Hmshost/avolta Söker Restaurangbiträden På Deltid
The We Select Company AB / Restaurangbiträdesjobb / Sigtuna
2026-01-05
Har du ett stort intresse för mat och dryck, är en person som brinner för att service och söker nya utmaningar i en internationell och fartfylld miljö? Bli en del av vårt team och följ med på vår resa. Vi rekryterar restaurangbiträden som vill arbeta deltid hos oss på våra restaurangenheter: Espresso House, 60° Bar & Brewery, Fresh Forward, Brew'd, Samla Bar, La Neta, Baba Grill, Asian Street Cooking, Bun Meat Bun, Bread Break på Stockholm-Arlanda Flygplats.
Vilka är Avolta?
Vi finns till för att göra resenärer lyckligare genom att maximera varje stund av deras resa - oavsett om de är på språng eller online.
Med ett gemensamt utbud av tax-free försäljning, närbutiker, mat och dryck på flygplatser, motorvägar, kryssningar, järnvägar och mer, verkar vi på 5 100 försäljningsställen i över 70 länder. Vårt omfattande utbud innebär att vi är på rätt plats vid rätt tidpunkt för alla resenärer.
I Norden erbjuder Avolta tax-free försäljning under varumärket Dufry med 15 butiker på svenska flygplatser och 12 butiker på Helsingfors flygplats, Finland. Under HMSHost-
paraplyet driver vi 15 restauranger och caféer på Arlanda flygplats och 15 restauranger och caféer på Helsingfors flygplats.
Om rollen
Som medarbetare hos oss får du arbeta i en spännande miljö där ingen dag är den andra lik. Du ingår i ett team där man tillsammans vill överträffa våra gästers förväntningar och ge det lilla extra, men samtidigt har kul tillsammans, varje dag! Arbetsuppgifterna består av allt från kassaarbete, matproduktion till servering och att dagligen säkerställa att enheten är i toppskick.
Vem är du?
För att trivas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, har en glad och positiv attityd och gillar det delvis höga tempot. Du har ett intresse för mat och dryck, men du behöver inte ha många års erfarenhet, rätt attityd är det vi söker, resten får du av oss! Du är organiserad, gillar att ha rent och snyggt runt om dig samt kan ta dig an arbetsuppgifter både högt och lågt.Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
hög servicekänsla och lätt för att ta kontakt med nya människor
trivs med att arbeta i ett högt tempo i en internationell miljö
har fyllt 18 år
kan ta dig till och från flygplatsen alla tider på dygnet
kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på engelska såväl som på svenska
har svenskt medborgarskap alt. permanent uppehållstillstånd
vara ostraffad och laglydig
kunna uppvisa dokument som styrker din sysselsättning de senaste fem åren
Vi erbjuder
HMSHost Sweden AB är medlem i VISITA, har kollektivavtal med HRF & Unionen vilket innebär att du omfattas av tjänstepension, försäkringar och lön enligt avtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och personalrabatt på våra egna enheter och taxfreebutikerna samt vår internationella Training Academy för din personliga utveckling.Om tjänsten
Detta är en deltidsanställning. Arbetet är fördelat över veckans alla dagar, tidiga morgnar och kvällar. Du behöver kunna ta dig till och från flygplatsen i stort sett hela dygnet, då vår verksamhet är öppen större delen av dygnet, 365 dagar om året.
Flygplatsen är en säkerhetsklassad arbetsplats vilket kräver en godkänd säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. Det får inte heller förekomma luckor i din sysselsättning på mer än 28 dagar, om de inte kan styrkas. Säkerställ gärna att dina senaste fem år kan styrkas i form av betyg och intyg och förbered dig innan en eventuell intervju. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du här.
Tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt kandidat. Intervjuer sker därför löpande tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag passerat.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://jobb.dufry.se/
190 60 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
Hmshost/avolta Arlanda Flygplats Jobbnummer
9669918