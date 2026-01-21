Hjultvättare - säsong

Vi söker nu hjultvättare (bildäck) för uthyrning till ett av våra kundföretag i Norrtäljetrakten. Uppdraget startar i mars och pågår fram till slutet av april. Arbetstiden är dagtid. Tjänsten är på heltid. Du bör vara ordningsam som person och får gärna vara hyggligt stark med tanke på att arbetet delvis kan vara rätt tungt. Eftersom vår kund finns i Roslagen är det en fördel om du är bosatt i Roslagen eller lätt kan pendla hit. Vi kommer att kalla sökande till intervjuer vartefter ansökningar inkommer, varför du bör ansöka så snart som möjligt.