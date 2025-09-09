Hjulskiftare - säsong
2025-09-09
Är du redo för ett fartfyllt extrajobb under höstens däcksäsong?
Är du jordbrukare, säsongsarbetare, pensionär, studerande eller bara någon som vill arbeta extra? Då har vi den perfekta möjligheten för dig! Vi söker hjulskiftare för vår intensiva höstsäsong, från oktober till december
Vad innebär rollen?
Hos oss står alltid kunden i fokus! Vi strävar efter att ge kunden precis vad de behöver, i tid varje gång.
Vi behöver stärka nu vårt team under den intensiva däcksäsongen med fler hjulskiftare. Här får du vara med i en dynamisk arbetsmiljö där du lär dig nya saker och kan utvecklas på riktigt. Du kommer att arbeta tillsammans våra erfarna däcktekniker som ger dig den utbildning du behöver och anpassar arbetet efter din kompetens.
Vad gör du om dagarna:
• Skiftar hjul på personbilar
• Balanserar och kränger däck
• Säkerställer att byten utförs korrekt och effektivt
Ger kunderna en positiv och professionell upplevelse
Har en gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Innehar B-körkort (krav).
Goda språkkunskaper i svenska (engelska är ett plus).
Vad vi värdesätter:
Du är en naturlig problemlösare, har högt tempo i kroppen och som alltid möter både kunder och kollegor med ett leende och en positiv attityd. Din förmåga att hantera ditt arbete med lugn och professionalism gör dig till en ovärderlig tillgång i vårt team.
Trivs att arbeta i team
Är tillmötesgående och serviceinriktad
Vår framtid - och din
Vi vill vara en attraktiv arbetsplats i regionen och samarbetar därför aktivt med skolor och näringsliv för att bidra till branschens utveckling. Hos oss handlar det inte bara om att serva bilar - vi servar människor.
Du får mer än bara ett jobb - du blir en del av ett sammansvetsat team där engagemang, ansvar och glädje i arbetet är lika viktigt som teknisk skicklighet.
Övrig information
Placering: Värnamo
Omfattning: Deltid under däcksäsongen mitten av oktober till december
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Skicka in din ansökan idag! Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig - oavsett om du är erfaren eller nyfiken på en ny roll i branschen.
En del av företagets förmånspaket innebär att du omfattas av kollektivavtal, försäkringar, friskvårdsbidrag och personalrabatter.
På Finnvedens Bil eftersträvar vi jämställdhet och mångfald. Vi ser det som en styrka att ha en arbetsplats med jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och försäljare av annonseringslösningar.
Josef Alhaydaret, Däckansvarig tfn. 0370-425 28
Richard Fälth, Verkstadschef tfn. 0370-425 17
SKRIFTLIG ANSÖKAN SKICKAS TILL jobb@finnvedensbil.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: jobb@finnvedensbil.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hjulskiftare - Värnamo".
Finnvedens Bil AB (org.nr 556008-7453), http://www.finnvedensbil.se
Tornfalksvägen 2
)
331 22 VÄRNAMO
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9500283