Hjullastare på Deltid sökes
Uniflex AB / Maskinförarjobb / Landskrona
2025-10-16
Söker du ett deltidsjobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning? Vi söker dig som har möjlighet att arbeta 2-3 vardagar i veckan, både dagtid och kvällstid. Är du en erfaren hjullastarförare som brinner för att hantera tunga maskiner och bidra till smidiga arbetsflöden? Då kan detta vara den perfekta möjligheten för dig! Vi söker nu en erfaren hjullastare till ett kundföretag i Landskrona, med anställning hos Uniflex.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vi söker dig som är flexibel och har en drivkraft till förbättringsarbete. Du trivs med att både arbeta självständigt och i team tillsammans med andra. Kunden har vi ett stort fokus på säkerhet och därför är det viktigt att du är säkerhetsmedveten och håller god ordning och reda omkring dig.
• Ansvarig för säker och effektiv hantering av hjullastare och andra tunga maskiner.
• Lastmaskinskörning med storsäck och bulk
• Underhållsarbete inklusive renhållning av maskiner
• Hantera storsäcksrobotar
• Lossningsarbete i fartyg både manuellt och med maskin
• Delta i underhåll och reparation av maskiner vid behov
• Följa givna säkerhetsföreskrifter och arbetsrutiner
Krav för dig som Hjullastare:
• Erfarenhet av att köra hjullastare och andra tunga maskiner.
• Giltigt truckkort och behörighet att köra hjullastare.
• God förståelse för säkerhetsföreskrifter och arbetsrutiner.
• Flexibilitet och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
• B-körkort och tillgång till bil.
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Du kommer bli anställd hos Uniflex och kommer hyras ut på deltid till kundföretaget som är placerat i Landskrona.
Tjänsten är med omgående start eller enligt överenskommelse.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär som hjullastarförare och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö, så tveka inte att ansöka redan idag! Skicka in ditt CV och personligt brev via vår hemsida eller kontakta oss för mer information.
