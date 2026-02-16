Hjälpmedelstekniker
2026-02-16
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 90 procent är insatta i sin arbetsplats mål.
• 81 procent anser att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete.
• 80 procent tycker att de har en bra arbetsgivare som de kan rekommendera sina vänner.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
På KommunRehab arbetar ett fantastiskt team med flera olika professioner under samma tak. Vi består av hjälpmedels-tekniker, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabassistenter, bostadsanpassningshandläggare, larmtekniker och våra administratörer. Vi finns på Viaduktg 8.
Vi är måna om att du ska må bra och erbjuder friskvårdsbidrag, Nonstop-aktiviteter, flexibel arbetstid samt möjlighet till varierad tjänstgöringsgrad, utifrån verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Vi söker nu Dig som vill arbeta som Hjälpmedelstekniker på KommunRehab i Ljungby kommun. Vi erbjuder Dig ett självständigt och flexibelt arbete, inledningsvis med fokus på det dagliga flödet och besiktning av vårdsängar. Som hjälpmedelstekniker har du ett huvudansvar för Kommunens hjälpmedel, och arbetar tillsammans med legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter, samt rehabassistenter.
Arbetsområdena är:
• Rengöring av hjälpmedel
• Teknisk service, rekonditionering
• Besiktning och reparation av hjälpmedel
• Hantera och uppdatera lagerstatus
• Lämning och hämtning av hjälpmedel
• Godsmottagning och uppackning
Dokumentation sker i vårt nya verksamhetssystem Myloc. Arbetet utgår från lagkrav i MDR, Medical Device Regulation dvs Förordningen om medicintekniska produkter. Utöver de mest förekommande arbetsuppgifterna kan du vid behov få delta i arbetet med upphandling, översyn av produktsortiment, beställningar etc.
Arbetstid är 7.00 15.30. Tillträde sker enl överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och har ett stort intresse för teknik och problemlösning. Meriterande är att ha dokumenterad teknisk utbildning, gärna som Hjälpmedelstekniker, alternativt från hjälpmedelsföretag eller erfarenhet av liknande tjänst. B-körkort är ett krav. Arbetet kräver god datorvana och villighet att lära sig de system vi arbetar inom.Dina personliga egenskaper
Som person har du ett eget driv, du kan prioritera, ta ansvar, och ser vad som behövs göras. Du har en god social förmåga, lätt för att samarbeta, och kan ta människor som drabbats av kris och sjukdom. Vi ser att du är flexibel och strukturerad, har serviceanda och visar gott bemötande för såväl kollegor, patienter och alla i vårt team. För att besiktiga/reparera hjälpmedel och vårdsängar behöver du kunna arbeta nära golvet, böja dig under sängar och sitta på knä och smidigt ta dig upp igen. Du som trivs i ett praktiskt och rörligt arbete kommer att känna dig hemma här. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för flera tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
