Hestra - Säljare Norrland

Familjeföretaget Martin Magnusson & Co grundades 1936 och drivs i dag av tredje och fjärde generationen Magnusson. Design och utveckling sker på huvudkontoret i småländska orten Hestra, Sverige. Handskarna tillverkas i våra egna fabriker och vi köper själva in skinn, tyg, foder och andra material. Vi har därmed god kontroll över produktionskedjan och kan säkerställa hög kvalitet. Flera av företagets modeller görs också för hand av Europas mest erfarna handskmakare. Årligen tillverkar vi över 2 miljoner par handskar. Företaget har cirka 50 årsanställda i Sverige. Vi har dotterbolag i USA samt Tyskland och agenter, distributörer och återförsäljare i över 30 länder.
Företaget har dotterbolag i USA samt Tyskland och agenter, distributörer och återförsäljare i över 30 länder. Utöver Skandinavien är USA, alpländerna och Japan våra största marknader.
Här blir du en del av ett expansivt och framåtlutat bolag som vill fortsätta växa och utvecklas.
Om rollen
Till vårt team söker vi en engagerad Säljare för Norra Sverige. Det är en utpräglad resandetjänst, där du som söker gillar att köra bil, bygga affärsrelationer och vara en trovärdig representant gentemot våra viktiga återförsäljare och företag, men även mot våra ambassadörer inom sporten. Rollen omfattar bland annat:
• Skapa och underhålla goda affärsrelationer med våra kunder och återförsäljare.
• Budgetansvar.
• Planera och genomföra events och andra varumärkesstärkande aktiviteter.
• Hålla utbildningar för butikspersonal som ska hantera våra produkter.
• Utveckla och underhålla goda relationer med våra ambassadörer.
• Hålla koll på utvecklingen av marknaden samt nyetableringar.
• Cirka 50-80 resdagar per år, ofta 4-5 dagar i veckan. Du planerar dina resor självständigt på ett kostnadseffektivt sätt.
Du jobbar i ett team med andra säljare som ansvarar för andra distrikt och du rapporterar veckovis direkt till vår Försäljningschef.
För att trivas i rollen som säljare på Hestra krävs att du är en kommunikativ och lyhörd relationsskapare. Du tänker affärsmässigt och kan lösa problem som uppstår. Därtill är du inte rädd för att ta initiativ och vara proaktiv i ditt sätt att kommunicera med våra kunder och återförsäljare. Eftersom service och kvalitet är viktigt för Hestra så tror vi att du har ett sinne för detaljer. En stor del av vår försäljning tillhör segmentet Sport och för att lyckas i rollen är det att föredra att du har ett genuint intresse för skidåkning och friluftsliv, i Åre har Hestra ett showroom och där många av våra återförsäljare, ambassadörer och slutkonsumenter möts. Då dina kunder finns både i fjällvärlden och inlandet samt längs kusten, är ditt område både stort och varierat och du behöver gilla att spendera merparten av dina dagar på resande fot.
Vad vi erbjuder
Hestra är ett internationellt familjeföretag grundat 1936 som idag drivs av tredje och fjärde generationen Magnusson. En spännande resa att stärka Hestras varumärke och representation i ett av våra viktigaste distrikt. Här blir du en del av en stolt svensk hantverkstradition. Vi är stolta över vår ödmjuka kultur och vår härliga gemenskap där vi gärna gör saker tillsammans.
Start: Hösten 2025
Boendeort: Flexibelt, Åre eller norra Norrlandskusten till exempel.
Kontakt och ansökan
Infinity HR är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till kulturstarka bolag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, vänligen kontakta Emil Nilsson på telefon, 070-5591192 eller Mårten Näsvall på e-mail; marten.nasvall@infinityhr.se
Välkommen att söka tjänsten genom att använda ansökningsformuläret nedan. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
