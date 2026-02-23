Hemtjänstpersonal Stockholm innerstad
Nordisk Hemservice AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordisk Hemservice AB i Stockholm
, Danderyd
, Avesta
eller i hela Sverige
Om oss
Nordisk Hemservice är ett familjeföretag som funnits sedan 2002. Företaget startades av systrarna Maria Irebro och Marie-Louise Bergqvist. Idag är vi cirka 150 medarbetare som arbetar i Danderyd, Östermalm och Södermalm.
Nordisk Hemservice har avtal med Stockholms Stad. I arbetet följer vi fastställda rutiner och riktlinjer tillsammans med kontinuerliga kvalitetskontroller.
God kvalitet i omsorgen är viktigt för oss Vårt mål är att alla våra kunder ska känna sig nöjda och trygga med vår omsorg. Genom att samarbeta med vårdpersonal, distriktsköterskor och Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), kan vi utveckla och individanpassa vård och omsorg.
Vi söker nu fler undersköterskor som vill vara med och arbeta tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Erfarenhet av serviceyrket
Goda kunskaper i svenska (både tal och skrift)
Erfarenhet av omvårdnad
Vård- och omsorgsutbildning minst 800p
Har en god fysik då arbetet innebär mycket promenader och tunga lyft
Innan erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. "Kontroll av egna uppgifter". Beställ gärna på en gång två stycken i samband med ansökan. En som du kan öppna själv och en som du lämnar oöppnat till oss:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsr...
Vi utför även språktester som en del av rekryteringen
Meriterande
• Skyddad yrkestitel
• Erfarenhet av hemtjänsten
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du har ett gott bemötande och vill ta ansvar. Du har också en förmåga att planera och organisera, samt är positiv, glad och hjälpsam.Dina arbetsuppgifter
Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du arbetar självständigt med stort ansvar. Samtidigt är du en del av vårt team och har daglig kontakt med våra kunder och närstående. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att planera och utföra omvårdnadsarbete i kundernas hem såsom:
• Personlig omvårdnad (hjälp med personlig hygien, förflyttning, påklädning).
• Service (matlagning, inköp av dagligvaror, städning och tvätt).
• Ledsagning (följa med kunden till aktiviteter utanför hemmet).
Efter varje besök kommer du att göra noggrann dokumentation samt tidsregistrering i en mobilapplikation och du tar dig mellan kunderna till fots, cykel eller bil.
Besök hos kunderna sker kl. 07:00-22:00, årets alla dagar. Vi ser gärna att du är flexibel och kan arbeta både dag- och kvällstid samt helger.
Ansökan ska bestå av ett CV och ett Personlig Brev där du beskriver varför du söker till oss och vad du gör idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7278612-1856641". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk Hemservice AB
(org.nr 556631-2921), https://jobb.nordiskhemservice.se
Banérgatan 21 (visa karta
)
115 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Nordisk Hemservice Jobbnummer
9758341