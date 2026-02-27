Hemstädspersonal till Fejax Allservice

Fejax Allservice AB / Städarjobb / Uppsala
2026-02-27


Vi söker erfaren hemstädspersonal till Fejax!
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, trivsel och gemenskap står i fokus?
Som lokalvrådare hos oss på Fejax blir du en del av ett tryggt och engagerat team som gör skillnad för våra kunder.

Publiceringsdatum
2026-02-27

Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta primärt med hemstäd hos våra kunder i Uppsala med omnejd.
Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor.
Vi erbjuder cirka 25-30 timmar i veckan, måndag-fredag kl. 07.00-15.00, med möjlighet till fler timmar framöver.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning eller annat serviceyrke
Har ett giltigt körkort (B)
Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad
Kan tala och förstå svenska eller engelska

Vi erbjuder:
Ett vänligt och stöttande team
Trygg anställning och schyssta villkor
Varierande arbete

Ansöka
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan till desiree.fejax@gmail.com så snart som möjligt - urval sker löpande!
Vi ber dig att inte lämna ansökningar direkt till kontoret.
Välkommen till Fejax - där kvalitet och omtanke går hand i hand!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: desiree.fejax@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fejax Allservice AB (org.nr 556798-9339)
Bergsbrunnagatan 7 (visa karta)
753 23  UPPSALA

Jobbnummer
9767420

