Hemstädspersonal till Fejax Allservice
Fejax Allservice AB / Städarjobb / Uppsala
2026-02-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Vi söker erfaren hemstädspersonal till Fejax!
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, trivsel och gemenskap står i fokus?
Som lokalvrådare hos oss på Fejax blir du en del av ett tryggt och engagerat team som gör skillnad för våra kunder.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta primärt med hemstäd hos våra kunder i Uppsala med omnejd.
Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor.
Vi erbjuder cirka 25-30 timmar i veckan, måndag-fredag kl. 07.00-15.00, med möjlighet till fler timmar framöver.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning eller annat serviceyrke
Har ett giltigt körkort (B)
Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad
Kan tala och förstå svenska eller engelska
Vi erbjuder:
Ett vänligt och stöttande team
Trygg anställning och schyssta villkor
Varierande arbete
Ansöka
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan till desiree.fejax@gmail.com
så snart som möjligt - urval sker löpande!
Vi ber dig att inte lämna ansökningar direkt till kontoret.
Välkommen till Fejax - där kvalitet och omtanke går hand i hand! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: desiree.fejax@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fejax Allservice AB
(org.nr 556798-9339)
Bergsbrunnagatan 7 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Jobbnummer
