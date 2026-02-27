Hemstädare/Home cleaner Solna - Hemfrid

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Solna
2026-02-27


Hemfrid söker hemstädare till Solna
Vill du arbeta med hemstädning och göra skillnad i människors vardag? Hemfrid söker nu noggranna och engagerade hemstädare till Solna.
Hos oss arbetar du självständigt i kundernas hem och blir en del av ett tryggt och professionellt team. Vi erbjuder tillsvidareanställning på 75 %, kollektivavtal, försäkringar, friskvårdsbidrag och kostnadsfri utbildning.
Vi söker dig som:

Har erfarenhet av städning

Är ansvarsfull och noggrann

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta flexibla tider

Har B-körkort (meriterande)

Bor i eller nära Lidingö

Ansök redan idag på www.hemfrid.se/karriar Frågor? Kontakta oss på hr@hemfrid.se
Välkommen till Hemfrid!
Hemfrid is hiring Home Cleaners in Solna
Do you want to make a difference in people's everyday lives? Hemfrid is now looking for reliable and detail-oriented home cleaners in Solna.
You will work independently in customers' homes while being part of a supportive and professional team. We offer permanent employment at 75%, collective agreements, insurance coverage, wellness allowance, and free training.
We are looking for someone who:

Has cleaning experience

Is responsible and detail-oriented

Speaks Swedish or English

Can work flexible hours

Holds a valid driver's license (B) - meritorious

Lives in or near Lidingö

Apply today at www.hemfrid.se/karriar Questions? Contact hr@hemfrid.se
Welcome to Hemfrid!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7302954-1864581".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9767035

