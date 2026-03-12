Hemstädare/Home cleaner Norrtälje - Hemfrid
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Norrtälje Visa alla städarjobb i Norrtälje
2026-03-12
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige
Hemfrid söker hemstädare till Norrtälje
Vill du arbeta med hemstädning och göra skillnad i människors vardag? Hemfrid söker nu noggranna och engagerade hemstädare till Norrtälje.
Hos oss arbetar du självständigt i kundernas hem och blir en del av ett tryggt och professionellt team. Vi erbjuder tillsvidareanställning på 75 %, kollektivavtal, försäkringar, friskvårdsbidrag och kostnadsfri utbildning.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning
Är ansvarsfull och noggrann
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla tider
Har B-körkort (meriterande)
Ansök redan idag på www.hemfrid.se/karriar
Frågor? Kontakta oss på hr@hemfrid.se
Välkommen till Hemfrid!
Hemfrid is hiring Home Cleaners in Norrtälje
Do you want to make a difference in people's everyday lives? Hemfrid is now looking for reliable and detail-oriented home cleaners in Norrtälje.
You will work independently in customers' homes while being part of a supportive and professional team. We offer permanent employment at 75%, collective agreements, insurance coverage, wellness allowance, and free training.
We are looking for someone who:
Has cleaning experience
Is responsible and detail-oriented
Speaks Swedish or English
Can work flexible hours
Holds a valid driver's license (B) - meritorious
Apply today at www.hemfrid.se/karriar
Questions? Contact hr@hemfrid.se
Welcome to Hemfrid! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7302978-1889401". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9793681