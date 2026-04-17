Hemstädare/Home cleaner Åkersberga - Hemfrid

2026-04-17
HEMFRID SÖKER STÄDARE I ÅKERSBERGA - BLI EN DEL AV VÅRT TEAM!
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad i människors vardag? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med städning, fönsterputs och andra tjänster i hemmet, alltid med kvalitet och omtanke.
Nu söker vi dig som vill arbeta som städare i Åkersberga med omnejd. Hos oss blir du en del av ett internationellt team med kollegor från hela världen, tillsammans levererar vi service i världsklass!
Vad erbjuder vi?
• En tjänst på 75 %
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
• Fast månadslön - samma lön varje månad
• Milersättning mellan kunder för dig som kör egen bil i tjänst
• Betalt restid mellan kunderna
• Försäkringar (sjukdom, ansvar och tjänstepension)
• Vi värnar om din hälsa! Därför erbjuder vi ett friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
• Gratis mobilabonnemang
• Kostnadsfri utbildning i hemstädning samt vidareutbildningar inom service och städning
• Field Lead/Buddy - kontaktperson inom städning samt stöd till medarbetare ute på fältet
• Teamträffar och gemensamma fester
Hos oss får du rätt förutsättningar för att lyckas. Har du viljan, så ger vi dig verktygen för att briljera!
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Tycker om att arbeta både självständigt och i team
• Är noggrann, ansvarstagande och engagerad
• Vill utvecklas och lära dig mer
• Talar svenska eller engelska
• Kan arbeta flexibla arbetstider (måndag-fredag kl. 08.00-17.00)
• Är flexibel och trivs med att arbeta hos olika kunder
Meriterande:
• B-körkort (egen bil är ett plus)
• Erfarenhet av städning eller serviceyrken
Ansök redan idag! Läs mer på www.hemfrid.se/karriar
och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
HEMFRID IS LOOKING FOR CLEANERS IN ÅKERSBERGA - JOIN OUR TEAM!
Do you want a job where you truly make a difference in people's everyday lives?
Hemfrid is Sweden's largest home cleaning company. We help our customers with cleaning, window cleaning, and other home services - always with quality and care.
We are now looking for you who want to work as a cleaner in Åkersberga and surrounding areas. With us, you will become part of an international team with colleagues from all over the world. Together, we deliver world-class service!
What do we offer?
• A 75% position
• Collective agreement and secure employment terms
• Fixed monthly salary - the same salary every month
• Mileage compensation between customers if you use your own car for work
• Paid travel time between customers
• Insurance (health, liability, and occupational pension)
• We care about your health! That's why we offer a wellness allowance of SEK 2,400 per year
• Free mobile phone subscription
• Free training in home cleaning and further education in service and cleaning
• Field Lead/Buddy - point of contact and support for team members in the field on cleaning operations.
• Team meetings and social events
With us, you get the right conditions to succeed. If you have the motivation, we will give you the tools to excel!
Who are we looking for?
We are looking for someone who:
• Enjoys working both independently and in a team
• Is detail-oriented, responsible, and committed
• Wants to grow and develop
• Speaks Swedish or English
• Can work flexible hours (Monday-Friday between 08:00-17:00)
• Is flexible and enjoys working with different customers
Meritorious:
• B driver's license (own car is a plus)
• Experience in cleaning or service-related jobs
Apply today! Read more at www.hemfrid.se/karriar
and apply If you have questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7303105-1951979".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9860057