Hemstädare
Vätterbygdens Städ AB / Städarjobb / Jönköping Visa alla städarjobb i Jönköping
2026-06-14
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Servicetalang till Hemstädning – Vätterbygdens Städ AB
Vill du göra skillnad i människors vardag?
På Vätterbygdens Städ AB tror vi att ett rent och välskött hem skapar mer tid, mindre stress och högre livskvalitet. Därför söker vi nu en servicetalang som vill hjälpa våra kunder att få en enklare och trivsammare vardag.
Som en del av vårt team kommer du att arbeta i våra kunders hem – en plats som betyder mycket för dem. Därför söker vi dig som är noggrann, ansvarstagande och som brinner för att ge service i toppklass.Publiceringsdatum2026-06-14Om tjänsten
Som hemstädare hos oss blir du en viktig del av kundernas vardag. Du ansvarar för att leverera städning av hög kvalitet samtidigt som du bygger långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra kunder.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Dammsugning och golvvård
Dammning och rengöring av ytor
Städning av kök och badrum
Fönsterputs vid behov
Säkerställa att varje kund får en förstklassig serviceupplevelse
Vi erbjuder introduktion, utbildning och löpande stöd för att du ska känna dig trygg i din roll och utvecklas tillsammans med företaget.
Vi söker dig som
Är positiv, engagerad och serviceinriktad
Har ett öga för detaljer och tycker om ordning och reda
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
Är punktlig och pålitlig
Tycker om att möta människor och skapa goda kundrelationer
Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00
Har giltigt arbetstillstånd i Sverige
Meriterande
Tidigare erfarenhet av hemstädning eller lokalvård
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande företag
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Utbildning och introduktion
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Arbete där du gör verklig skillnad för människor varje dag
Om Vätterbygdens Städ AB
Vätterbygdens Städ AB är ett entreprenörsdrivet städföretag med fokus på kvalitet, service och långsiktiga kundrelationer. Vi hjälper privatpersoner och företag att skapa rena, trivsamma och välkomnande miljöer.
Vi söker inte bara medarbetare – vi söker människor som vill vara med och bygga något långsiktigt tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: musse@vatterbygdensstad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vätterbygdens Städ AB
(org.nr 559339-5097)
553 18 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jönköping Jobbnummer
9962635