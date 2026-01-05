Hemstäd/lokalvårdare

Buskhaga Städ AB / Städarjobb / Karlstad
2026-01-05


Vi söker efter medarbetare som kan börja med en timanställning och finns goda möjligheter till tillsvidareanställning.
Det är arbete hos våra hemstädskunder och en del företagskunder.
Att arbeta inom hemstädning betyder att vi städar alla möjliga olika hem. Hos både äldre, unga och barnfamiljer och alla med olika behov. Vi levererar högsta kvalitet på städning och du kommer få en grundutbildning i vår städning och rutiner. Information om de olika uppdragen, checklistor mm kommer alltid finnas tillgängligt.
Vi söker en härlig medarbetare som kan arbeta ensam men som också trivs att arbeta i team. Du kan se kundens behov och ge dem en härlig känsla av nystädat. Du är anpassningsbar och serviceinriktad.
OBS
Körkort är ett krav

Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Arbetsgivare
Buskhaga Städ AB (org.nr 559000-4585), https://buskhagastäd.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Buskhaga Holding AB

Kontakt
Platschef
Pernilla Singer
pernilla@buskhaga.com

Jobbnummer
9669744

