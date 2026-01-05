Hemstäd/lokalvårdare
Buskhaga Städ AB / Städarjobb / Karlstad
2026-01-05
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
, Säffle
, Sunne
, Karlskoga
, Arvika
Vi söker efter medarbetare som kan börja med en timanställning och finns goda möjligheter till tillsvidareanställning.
Det är arbete hos våra hemstädskunder och en del företagskunder.
Att arbeta inom hemstädning betyder att vi städar alla möjliga olika hem. Hos både äldre, unga och barnfamiljer och alla med olika behov. Vi levererar högsta kvalitet på städning och du kommer få en grundutbildning i vår städning och rutiner. Information om de olika uppdragen, checklistor mm kommer alltid finnas tillgängligt.
Vi söker en härlig medarbetare som kan arbeta ensam men som också trivs att arbeta i team. Du kan se kundens behov och ge dem en härlig känsla av nystädat. Du är anpassningsbar och serviceinriktad.
OBS
Körkort är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Buskhaga Städ AB
(org.nr 559000-4585), https://buskhagastäd.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Buskhaga Holding AB Kontakt
Platschef
Pernilla Singer pernilla@buskhaga.com Jobbnummer
9669744