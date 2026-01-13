Heltidsanställning: Personlig assistent i Lund
Omtanken I Skåne AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-01-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omtanken I Skåne AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Kävlinge
, Malmö
eller i hela Sverige
Jobba med omtanke - Bli personlig assistent i Lund
Vi söker nu en trygg, lyhörd och ansvarstagande personlig assistent till en underbar 15-årig kille med omfattande funktionsnedsättningar. Han har ett stort behov av stöd och omvårdnad i sin vardag. Han är blind, har en intellektuell funktionsnedsättning och en spastisk tetraplegisk cerebral pares. Han har ingen egen rörelseförmåga och ingen verbal kommunikation. Känslomässigt ger han ändå tydliga signaler genom ljud och kroppsspråk, och det är viktigt att du som assistent är lyhörd och vill lära dig att läsa honom.
Arbetsuppgifterna utgår från kundens individuella behov och innefattar:
Sondmatning via PEG och tillsyn på grund av aspirationsrisk
Andningsgymnastik och inhalationer
Personlig hygien (blöjbyten, dusch, handtvätt, rengöring av PEG)
På- och avklädning
Förflyttningar och positionering
Tillsyn och omvårdnad
Du kommer att arbeta nära familjen och vara en viktig del av hans trygghet och vardag.
Arbetstider
Tjänsten innebär arbete på vardagar kl. 07:00-15:00 där du är med kunden i skolan.Publiceringsdatum2026-01-13Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du gärna:
Har erfarenhet av sond/PEG och andningshjälp
Har tidigare erfarenhet inom vård och omsorg
Har god kunskap i det arabiska språket (meriterande) samt talar svenska
Är noggrann, ansvarstagande och uppmärksam på detaljer
Är lugn, trygg och tålmodigÖvrig information
På kundens önskemål är det viktigt att du är rökfri
Du har körkort
Vill du bli en viktig del i någon annans vardag och arbeta i ett företag där omtanke står i fokus? Skicka då in din ansökan med CV och personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Observera att vi inte har möjlighet att besvara alla frågor via telefon eller e-post på grund av sekretess. Mer information om tjänsten och kunden lämnas vid en eventuell anställningsintervju.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller telefon.
Företagsinformation
Vi på Omtanken i Skåne AB erbjuder personlig assistans med personlig service och ett genuint engagemang. Vår utgångspunkt är alltid att brukarens behov och önskemål ska stå i centrum - det är grunden i allt vi gör.
Vi utför personlig assistans med stor respekt för människovärde och personlig integritet. Hos oss möter du det lilla assistansbolaget med stort hjärta, hög tillgänglighet och en närhet som gör skillnad - både för våra brukare och våra medarbetare.
Vår värdegrund:
Vi vill att både brukare och medarbetare ska känna sig sedda, hörda och bekräftade för den de är. Det skapar trygghet, kontinuitet och en assistans av hög kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omtanken i Skåne AB
(org.nr 556710-4350), https://omtanken.tidvis.se/lediga_tjanster
Södra Järnvägsgatan 9D, Veberöd (visa karta
)
247 62 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9682265