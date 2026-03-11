Heltid inom tävling & tidtagning
2026-03-11
VI söker nu en medarbetare för heltid inom tävling, teknik och utrustning kopplat till sporttidtagning.
Neptron arbetar med elektronisk (chip-)tidtagning på sportevenemang över hela Sverige.
Varje år genomför vi cirka 200 tävlingar inom bland annat löpning och cykel. Lidingöloppet, Vätternrundan och Midnattsloppet är några av våra uppdrag.
Arbetsuppgifter
På tävling * Bygga upp och hantera tidtagningssystem * Förbereda start, mål och mellantider * Felsöka och lösa tekniska problem på plats * Samarbeta med arrangörer och funktionärer
Mellan tävlingar * Testa, programmera och underhålla utrustning * Ansvara för lager, utlåning och återlämning * Säkerställa att all utrustning är redo för nästa uppdrag
Kvalifikationer * Erfarenhet av idrottstävlingar, gärna löpning, skidor/orientering * Tekniskt intresse och noggrant arbetssätt * B-körkort * Möjlighet att arbeta helger och resa
Vi erbjuder * En varierad heltidstjänst nära tävlingsverksamhet * Kombination av teknik och praktiskt arbete * Arbete i ett erfaret team med bas i Danderyd
En roll för dig som vill bidra till att tävlingar genomförs professionellt - från start till mål. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: jolo@neptron.se Arbetsgivarens referens
