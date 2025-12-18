Helpdesk - First line support till fintech-bolag i Göteborg
Nu söker vi en kommunikativ och strukturerad person som trivs i en kundnära roll med tydligt ansvar! Här får du arbeta nära erfarna kollegor i en stöttande roll mot kunder på finansbolag, i frågor kring inbetalningar och fakturering. Du kommer spela en viktig roll i att säkerställa hög kundnöjdhet och smidiga finansiella processer!
OM TJÄNSTEN
Som First line support kommer du att spela en central roll i att säkerställa smidiga processer inom finansiella tjänster, från att hantera företagsutlåning till att stötta i kreditbedömningar och fakturahantering. Du kommer att arbeta självständigt men i nära samarbete med ett dedikerat kontor.
Du erbjuds
• En långsiktig anställning.
• Stora utvecklingsmöjligheter och tydliga karriärvägar inom ett växande bolag.
• Möjlighet att påverka och växa tillsammans med organisationen.
Dina arbetsuppgifter
• Kommunicera tydligt och professionellt med kunder.
• Ge support via mail gällande företagsutlåning, fakturafinansiering och fakturaflöden.
• Vägleda våra kunder med hur de jobbar effektivt med vår produkt under hela processen från kreditbedöming till betalning.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning.
• Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift, då det används i det dagliga arbetet.
• Har tidigare erfarenhet av kundsupport.
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta strukturerat i flera system parallellt, såsom ärendehanteringssystem och affärssystem.
• Har vana av att kommunicera proffesionellt i skrift.
• Arbetar strukturerat och har god datorvana.
• Är bekväm i tekniska miljöer.
Det är meriterande om du
• Har tidigare erfarenhet och/eller utbidlning inom ekonomi.
• Är finsktalande.
• Har tidigare arbetat i finansiella system.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Som en del av vår rekryteringsprocess kommer du att ombes visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
