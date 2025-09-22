HelloLilly söker timanställd karriärcoch i Uppsala
HelloLilly AB / Personaltjänstemannajobb / Uppsala
2025-09-22
Vilka är vi på HelloLilly?
Vi är en leverantör till Arbetsförmedlingen, med uppdraget att stötta arbetslösa till jobb eller studier och på så sätt bidra till minskad arbetslöshet i Sverige.
Vi har funnits i två och ett halvt år och har tack vare vår närvaro i sociala medier byggt en stor och aktiv community av arbetssökande. Vi interagerar dagligen med målgruppen arbetssökande via sociala medier och har varje månad miljontals videovisningar och tusentals kommentarer.
Sedan verksamhetsstarten för lite mer än tre år sedan har vi byggt en community av över 100.000 följare i sociala medier, och haft möten med drygt 3.000 arbetsgivare och under samma period har vi fullbordat över 2000 matchningar där arbetssökande - huvudsakligen långtidsarbetslösa - kommit ut i sysselsättning i form av arbete eller studier.
Kort om ditt uppdrag
Vi tror att varje enskild människa har en stor potential, det finns ett jobb eller en utbildning som passar alla, det gäller bara att hitta det! Ditt uppdrag som coach är att kartlägga, motivera och coacha våra deltagare i sitt arbetssökande eller val av utbildning. Till ditt stöd har du vägledande arbetsrutiner, ett härligt team av kollegor samt en närvarande chef som stöttar och utbildar dig i ditt arbete.
Vi söker nu personer som vill växa tillsammans med oss som företag, och är intresserad av en anställning på deltid eller timbasis.
Kort om dig
Vi söker dig som vill ha kul på jobbet, är effektiv och trivs med att arbeta i högt tempo mot uppsatta mål, och vill vara en del av en tillväxtresa!
I denna rekrytering genomför vi kompetensbaserade intervjuer för att hitta vår nästa karriärcoach. För att få jobba som coach inom rusta och matcha måste du uppfylla något av nedan;
Högskoleutbildad med godkänt i minst 180 högskolepoäng samt 2 års arbetslivserfarenhet inom vad som helst.
Alternativt
1 års eftergymnasiala studier med minst godkänt betyg samt 3 års arbetslivserfarenhet inom något av följande (går att kombinera flera av nedanstående arbeten)
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande.
Studie- och yrkesvägledning.
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
Arbete med social- och grupp-psykologi.
Karriärvägledning.
Det här erbjuder vi
En gedigen onboarding där du kommer att få god insyn i marknaden, bolaget och självklart rollen som karriärcoach
Ett närvarande ledarskap
Ett snabbt växande bolag där du kommer att få chans att påverka på riktigt
En företagskultur där vi värnar om alla medarbetare och där vi värdesätter allas engagemang som en del i processen att skapa strategin framåt.
På HelloLilly pratar vi ofta om att kultur äter strategi till frukost; tar vi hand om varandra så kommer vi även ta hand om våra kunder. Delar du denna inställning och tycker du att HelloLilly och rollen som karriärcoach verkar som någonting för dig? Då hoppas jag att du söker den här tjänsten!
Vid frågor kontakta TemLead Louise Sjöquist på louise@hellolilly.se
