Helgpersonal till hemtjänsten - Oxelösund
Aleo Care AB / Undersköterskejobb / Oxelösund Visa alla undersköterskejobb i Oxelösund
2026-01-07
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleo Care AB i Oxelösund
, Sollentuna
, Täby
, Vaxholm
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Letar du efter ett meningsfullt extrajobb där du både gör skillnad för andra människor och får växa i din yrkesroll? Då kan rollen som helgpersonal hos oss på Aleo Care i Oxelösund vara rätt för dig!
Här arbetar vi nära våra kunder och varandra. Du får ett självständigt och omväxlande arbete med ansvar för omsorgsinsatser. Tillsammans skapar vi trygghet och livskvalitet för våra kunder - varje arbetspass.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Som medarbetare i hemtjänsten arbetar du i kundernas hem utifrån biståndsbeslut och individuella genomförandeplaner. Under helgpass kan dina arbetsuppgifter inkludera:
Personlig omvårdnad - hjälp med hygien, på- och avklädning samt toalettbesök.
Måltidsstöd - hjälp med matlagning, servering och måltider.
Socialt stöd och sällskap - bidra till trygghet, trivsel och gemenskap.
Tillsyn - förebyggande och uppföljande besök.
Praktiska sysslor - exempelvis inköp, tvätt eller enklare hushållssysslor.
Stötta kollegor - täcka upp och omfördela arbetsuppgifter vid behov, för att säkerställa trygghet och kontinuitet för kunderna.
Samarbete - bidra till god kommunikation i teamet och en trygg arbetsmiljö.
Trygghetslarm - snabbt bemöta akuta behov hos kunder som larmat. Vi arbetar på uppdrag av Österåkers kommun och ansvarar för både sedvanliga hemtjänstuppgifter och hantering av trygghetslarm mellan kl. 07.00 och 22.00. Det innebär ett omväxlande uppdrag med både planerade och mer akuta insatser.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Ansvarstagande och stresstålig - trygg i dig själv och kan fatta beslut även under press.
Självständig men samarbetsvillig - du tar egna initiativ men stöttar också kollegor.
Lyhörd och professionell - du bemöter kunder och kollegor med respekt och omtanke.
Digitalt van - bekväm med att dokumentera i mobil och digitala system.
B-körkort - du är en säker förare med god lokalkännedom.
Cykla - du är en säker cyklist.
Arbetstider och anställningsformer:
Arbetstider: dagpass kl. 07:00 - 15:30 eller kvällspass kl. 15:30 - 22:00. Anställning: deltid (helgarbete), med möjlighet att utöka med timanställning vid behov.Plats: du utgår från vårt kontor i Oxelösund och vi ser gärna att du bor i närheten.
Vi tar ej emot ansökningar per mejl.Publiceringsdatum2026-01-07Om företaget
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat.
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekomenderat företag via Reco för åren 2021-2024. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7012149-1776987". Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://aleocare-1650395460.teamtailor.com
Skogsvägen 22 (visa karta
)
613 40 OXELÖSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Tuva Lindvall tuva@aleocare.se 0762302219 Jobbnummer
9671454