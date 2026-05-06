Head of R&D Lifecycle
2026-05-06
Är du en engagerad ledare som vill erbjuda effektiva R&D-metoder som möjliggör framtidens jordbruk? Vill du förbättra produktkvaliteten och öka den tekniska effektiviteten i en global organisation? I så fall kan detta vara din nästa utmaning, vi söker nu efter en ledare till vår nya avdelning R&D Lifecycle.
Om rollen
I denna roll kommer du att leda den nyinrättade R&D-livscykelfunktionen för JOSTs affärsområde jordbruk. Avdelningen konsoliderar fyra nyckelområden - testning, PLM och CAE, teknisk dokumentation samt global åtkomst och efterlevnad - och driver standardisering, återanvändning av beprövade lösningar och kontinuerlig förbättring inom vår R&D-verksamhet. Du kommer att rapportera till chefen för R&D inom jordbruk och central mekatronik.
Tjänsten är på heltid med placering i Brännland strax utanför Umeå och du kommer att ha möjlighet att arbeta två dagar i veckan hemifrån.
Dina ansvarsområden
Leda och bygga upp R&D Lifecycle teamet - för närvarande 7 medarbetare lokalt, med 1-2 medarbetare på andra platser som förväntas rapportera funktionellt inom en snar framtid.
Testning (V&V, exkl. programvara): Egna metoder och ramverk för validering och verifiering (V&V) exklusive programvara, säkerställa robust planering och övervaka utförande och rapportering för att säkra kvalitet.
PLM & CAE: Tillsammans med domänexperter säkerställer man att R&D har rätt metoder och verktyg för att utveckla effektivt och hantera produktdata och livscykel effektivt.
Teknisk dokumentation: Leverera teknisk dokumentation såsom användarmanualer och kontinuerligt förbättra metodiken och säkerställa efterlevnad.
Global åtkomst och efterlevnad: Säkerställ att produkter uppfyller tillämpliga föreskrifter (t.ex. maskindirektivet, CE-märkning) och agera som förespråkare för kontinuerlig förbättring och effektivitet i forskning och utveckling.
Äga utvalda gemensamma processer, metoder och verktyg inom affärsområdet jordbruk; agera som funktionell ledare för dessa områden på alla R&D anläggningar för jordbruk och representera BL Ag FoU i JOSTs produktutvecklingsprocess.
Planera och hantera budgetar för avdelningens verksamhet, inklusive programvarulicenser och fysiska testlabbresurser; upprätthålla en säker arbetsmiljö, särskilt kring rigg- och traktortester.
Samarbeta nära med övriga R&D team så att de kan fokusera på design och utveckling av våra produkter samt innovation, medan ditt team driver livscykelns förbättringar.
Vad kan JOST Umeå erbjuda dig? Hos oss får du arbeta i en internationell miljö för ett världsledande företag. Våra medarbetare beskriver atmosfären hos oss som familjär med härlig stämning mellan kollegor, både inom och mellan avdelningar. Arbetsmässigt finns stor frihet under ansvar, korta beslutsvägar och stora möjligheter till att utvecklas.
Att arbeta hos oss innebär att vara en del av ett team med stark framåtanda, drivkraft och ambition - alltid med kundens bästa i fokus. Vi verkar för att våra kunder ska mötas av produkter med hög kvalitet och det är viktigt för oss att vara nytänkande inom branschen. Genom teknisk utveckling i framkant bidrar vi till framtidens jordbruk.
Som personalförmåner erbjuder vi bland annat flexibla arbetstider och arbetstidsförkortning då vi tycker det är viktigt att våra medarbetare ska kunna anpassa arbetet efter vad som passar i varje individs livssituation. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och massage på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom möjlighet till förmånscykel och privat sjukvårdsförsäkring.
Vi söker en engagerad ledare som kombinerar strategiskt tänkande med ett praktiskt och samarbetsinriktat förhållningssätt och starka kommunikationsförmågor. Du tycker om att representera ditt team internt och externt och kan navigera tekniska diskussioner med självförtroende.
Vi tror att du har:
• En universitetsexamen i teknik.
• Ledarskapserfarenhet inom en R&D-miljö (maskin-, fordons- eller liknande industri är meriterande).
• Förståelse för V&V-processer, PLM/CAD, teknisk dokumentation och relevanta maskinföreskrifter (inkl. CE-märkning).
• En meritlista av att driva kontinuerlig förbättring och standardisera gemensamma tekniska processer.
• Flytande kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Inkludering i arbetslivet är en självklarhet för oss. Vi vill tillvarata de kvaliteter som en stor mångfald tillför och vi välkomnar därför sökanden av olika kön och bakgrund.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi bakgrundskontroller i samband med rekrytering samt tillämpar slumpvisa drogtester på vår arbetsplats.
Din ansökan För mer information kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Gustaf Lagunoff på telefon: 090-17 04 59. För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Linnea Östensson, HR, på telefon: 090-17 04 11. Skicka in din ansökan med CV och personligt brev, sista ansökningsdag är 24 maj. Så ansöker du
