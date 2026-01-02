Head of Growth & E-commerce
Nordic Sport Sales AB / Chefsjobb / Skellefteå Visa alla chefsjobb i Skellefteå
2026-01-02
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Sport Sales AB i Skellefteå
, Gävle
, Uppsala
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en kommersiell ledare som vill bygga och skala en modern e-commerceaffär för både B2B och B2C.
Det här är en nyckelroll med fullt ansvar för tillväxt - från trafik och konvertering till CRM, marketing automation och försäljning. Du äger helheten och leder både den digitala affären och vårt inhouse-säljteam.
Om rollen
Som Head of Growth & E-commerce ansvarar du för att utveckla och driva vår e-handel. Du arbetar både strategiskt och operativt, med tydligt fokus på intäkter, skalbarhet och lönsam tillväxt.
Vi har grunden på plats i Shopify och Mailchimp - nu är det dags att växla upp.
Ditt ansvar
Äga och vidareutveckla vår e-commerceplattform (Shopify) för B2B och B2C
Driva tillväxt genom trafik, konvertering och återköp
Ansvara för CRM och marketing automation samt utveckla automatiserade kundresor
Sätta upp datadrivna kampanjer baserade på kundsegment och beteende
Säkerställa rätt samspel mellan e-handel och inhouse-säljare
Leda och utveckla vårt interna säljteam som stödjer B2B-affären
Arbeta löpande med analys och uppföljning av KPI:er som konverteringsgrad, CAC, LTV och intäkt
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i att ta kommersiellt ansvar och som förstår hur digital försäljning faktiskt byggs och skalas.
Du:
Har flerårig erfarenhet av e-commerce med tydligt intäktsansvar
Har arbetat med både B2B och B2C, eller komplexa affärsmodeller
Har praktisk erfarenhet av Shopify, CRM och marketing automation
Förstår hur man driver relevant trafik - och vad som konverterar
Är van att arbeta datadrivet och fatta beslut baserat på analys
Har erfarenhet av att leda team och samarbeta tätt med sälj
Erfarenhet från scale-up, tillväxtbolag eller internationell e-handel är starkt meriterande.
Vem du är som person
Du är affärsdriven, strukturerad och prestigelös. Du trivs i en miljö där du får stort mandat, högt tempo och möjlighet att bygga snarare än förvalta. Du är lika bekväm med strategi som med att själv kavla upp ärmarna när det behövs.
Vi erbjuder
En nyckelroll med stort inflytande och tydligt ägarskap
Möjlighet att bygga och forma vår e-commerceaffär
Nära samarbete med ledning och försäljning
Ett bolag i tillväxt med korta beslutsvägar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: jobb@nordicsport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Sport Sales AB
(org.nr 556811-7187)
Anbudsgatan 2 (visa karta
)
931 57 SKELLEFTEÅ Jobbnummer
9667810