Head of Finance
2025-08-21
Är du en redovisningsekonom som är redo för nästa steg i karriären? Eller är du på jakt efter nya utmaningar? Då kan detta vara rollen för dig!
Om Aros Kapital
Sedan 2004 har Aros Kapital varit en viktig aktör inom företagsfinansiering. Genom en personlig service, stark närvaro, effektiva system och processer erbjuder vi våra kunder produkter och tjänster till små och medelstora företag som innefattar fakturaköp, företagslån, fastighetslån och leasing. Aros erbjuder även sparprodukter genom inlåning till både privatpersoner och företag. Vi fokuserar på B2B - företagsfinansiering och arbetar dedikerat för att hjälpa företag att utveckla och förverkliga sina mål och drömmar. Aros Kapital är ett kreditmarknadsbolag som ägs av Mellby Gård och som står under Finansinspektionens tillsyn.
Idag består Aros Kapital av ca 100 medarbetare som verkar från våra kontor i Göteborg, Stockholm och London. Huvudkontoret är placerat i Göteborg. Företagskulturen präglas av professionalism, engagemang, entreprenörskap och samarbete.
Om rollen
I rollen som Head of Finance har du ansvar för bolagets redovisning och redovisningstillämpning ("Finance"). Det omfattar också ett övergripande ansvaret för koncernens samtliga juridiska personer, vilket innebär både lokal bokföring samt konsolidering. Som Head of Finance har du också det formella ansvaret för budget och även övergripande ansvar för vårt dotterbolag i Storbritannen vad gäller det löpande med konsolidering. Som Head of Finance rapporterar du till bolagets CFO och ingår i bolagets finansfunktion som består av Finance (Accounting), Regulatory reporting, Treasury och Quantitative analysis. Förutom ditt ansvarsområde, har du även personalansvar för redovisningsteamet som idag består av två redovisningsekonomer. I den här rollen får du möjlighet att utveckla och effektivisera redovisningsarbetet tillsammans med CFO och ekonomifunktionen inom bolagsgruppen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Löpande planera, leda och utveckla funktionen
• Säkerställa god redovisningssed med ändamålsenlig redovisningstillämpning och rapportering
• Ansvara och säkerställa löpande bokföring inom koncernen
• Upprätta och hantera löpande kund- och leverantörsreskontra
• Löpande hantering av skatt- och momsrelaterade frågor samt koordinera området inom koncernen
• Löpande hantering av saldobalanser (cash management) tillsammans med gruppens treasuryfunktion
• Ansvara för implementering och tillämpning av budget och uppföljande arbete
• Tillse behörighetsstrukturer inom ramen för ansvaret (redovisning, cash management, rapportering)
• Tillse attest- och utanordning samt löpande översyn och tillämpning av styrdokument för Finance
• Säkerställa relevant kunskap inom Finance map redovisning
• Funktionellt ägarskap för de systemstöd som används map redovisning
• Behålla och upprätta god relation med både revisorer och banktjänstemän
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Magister- eller masterexamen inom företagsekonomi med inriktning mot redovisning/accounting
• Minst fem års erfarenhet av liknande roll vid ett kreditinstitut
• Mycket god kunskap om IFRS och IFRS9
• Flytande kommunikation i både svenska och engelska (tal och skrift) då vi har både engelsk och svensktalande medarbetare i bolaget.
• Meriterande om du har erfarenhet från UK och local UK GAAP
• Meriterande om du har ledarerfarenhet
Som person behöver du vara trygg i din kunskap och själv kunna driva arbetet. Då vi är en liten funktion, behöver du ha förmåga "att grotta ner dig och vara hands-on" - även om vi självklart hjälps åt i teamet. Vi är också ett tillväxtbolag varför du behöver trivas i en föränderlig miljö och ha en god anpassningsförmåga, liksom vara nyfiken på vad som händer i organisationen. Att du också har en stark laganda ser vi som en fördel - då vi gärna stöttar varandra och hjälps åt där vi kan inom teamet.
Detta erbjuder vi dig!
Hos oss erbjuder vi dig ett spännande arbete i en snabbrörlig och dynamisk organisation där det finns en stor utvecklingspotential både inom tjänsten och företaget.
Förutom att Aros sitter i moderna och centrala kontor, erbjuder Aros förmåner så som ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, tjänstepension, utökad föräldralön, frukost och gemensamma aktiviteter utanför jobbet.
Nästa steg?
Låter det som att Aros Kapital är din nästa arbetsgivare? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2025-09-14
Vid eventuella frågor kring processen kontakta Miriam Falk (People & Culture Business Partner) genom att skicka ett mejl till: miriam.falk@aroskapital.se
. Observera att inga ansökningar tas emot eller behandlas via mejl. Ansökan kan endast ske genom denna sida.
Bra att veta...
Tjänstens placeringsort: Göteborg, Huvudkontoret
Sysselsättningsgrad: Heltid (100%)
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader
Lön: Marknadsmässig
Start: Enligt överenskommelse
I den här rekryteringsprocessen utgår vi från en kompetensbaserad rekryteringsmetodik där moment som intervjuer, eventuella tester, bakgrundskontroll och referenstagning ingår. Bakgrundskontrollen syftar till att tillhandahålla juridisk och ekonomisk information inför eventuell anställning. Ersättning
