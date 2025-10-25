Head chef till Nomad
2025-10-25
Om jobbet
Vi söker nu Head chef till vår nybyggda bistro, Nomad, belägen på First Camp i Karlsvik, Luleå. På Nomad erbjuder vi en avslappnad miljö där mat och dryck står i fokus. Menyn kombinerar norrländska smaker med inspiration från världens alla hörn. Vi fokuserar på säsongens råvaror och vill handla lokalt.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
förbereda och tillaga rätter med kvalitet
bidra till utvecklingen av nya rätter och menyer
Styra i planering och genomförande av konferenser, bröllop och andra event
Vi söker dig som:
har förmåga att arbeta i högt tempo
har god kommunikationsförmåga och samarbetsvilja
är flexibel att arbeta kvällar och helger
har branscherfarenhet och en vilja att utvecklas
Vi erbjuder
en rolig och kreativ arbetsmiljö i en ny och modern restaurang
möjlighet att bli en del av ett härligt och engagerat gäng som brinner för mat, dryck och service.
Är du redo att bli en del av vårt team på Nomad? Skicka din ansökan och CV till oss. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
paradisetkarlsvik@gmail.com
paradisetkarlsvik@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Paradiskompaniet AB
