Hantverkare
Skabent AB / Snickarjobb / Skövde Visa alla snickarjobb i Skövde
2025-10-19
Vi söker en person i Göteborg som kan tänka sig att ta hem jobb via de kanaler vi har, titta på dessa, skapa offerter och sedan utföra dom. Antingen själv eller också genom underentreprenörer. Viktigt att du kan branschen och vet vad det innebär att få förtroende att utföra jobb hemma hos privatpersoner likväl som att jobba åt organisationer och andra.
Du ska vara driven och vara intresserad av de projekt du åtar dig, vi jobbar efter nöjd kund principen och vill skapa relationer på lång sikt. Tider är viktigt och vi vill att du alltid är ärlig, oavsett om något går fel eller blir bra.
Tillgång till egen bil vore bra i början och en stor merit är utökat körkort, tex B96 eller BE.
Vi går mycket på personlighet och din sociala kod. Vi kan komma att begära utdrag ur belastningsregistret.
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: info@skabent.se Arbetsgivarens referens
