Handledare vuxenutbildningen
2026-04-24
Ljusnarsbergs kommun, med huvudorten Kopparberg, är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund som bygger på övertygelsen om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och visar empati och engagemang i alla möten.
Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen runt knuten ger möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun ligger mitt i Bergslagen, ett område som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större.
På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft. Läs mer om Ljusnarsbergs kommun på ljusnarsberg.se och vad du kan uppleva och göra här på visitkopparberg.se.
Vuxenutbildningen är en liten skola med cirka 75 elever och 6 medarbetare. Vi bedriver utbildning i egen regi i svenska för invandrare samt svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Övrig utbildning köps in via andra utbildningsanordnare eller erbjuds genom samarbete med länets övriga kommuner. Skolan utgör även ett lärcentra. Inom vuxenutbildningen finns även ett uppföljningsansvar för gymnasiet och kommunalt aktivitetsansvar. Vårt gemensamma mål är att möta varje individs behov. Vi tror att alla människor kan och vill utvecklas. Vi hjälper människor att lyckas, att nå sina mål och i förlängningen också till att bli en del av samhället. Vi sätter eleven i centrum.
Läs mer om vår skola på: ljusnarsberg.se
Vi söker nu en vikarierande handledare om 60% under perioden 260701-261231. Dina arbetsuppgifter
I rollen som handledare har du ett viktigt uppdrag i förhållande till våra elever. Arbetsuppgifterna består av att ansvara för uppstartsträffar för distanselever företrädesvis på grundläggande- och gymnasial nivå samt uppföljning av progression för dessa elever. Du erbjuder hjälp och stöd i studier till de elever som behöver (kan även vara SFI- eller vårdelever) genom ex. genomgång av lärplattform, hjälp att förstå uppgifter, erbjudande om studieteknik etc.
Handledaren ansvarar även för provhanteringen (prov i vårdkurser, slutprov i övriga kurser/nivåer i ämnen samt nationella prov) som äger rum på tisdagar varje vecka. Via vårt lärcentra har studenter på högskola/universitet som är folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun också möjlighet att skriva tentamen hos oss. En service som handledaren ansvarar för.
I uppdraget ingår även att utgöra en resurs inom SFI motsvarande två förmiddagar i veckan, i samverkan med SFI-lärare. Fördelningen mellan handledaruppdraget och resursuppdraget är dock avhängigt behoven och kan förändras något över tid.
Du samarbetar med skolans personal, vår distansleverantör av utbildning på grundläggande- och gymnasial nivå samt med högskolor/universitet.Kvalifikationer
Gymnasieexamen eller motsvarande. En yrkesutbildning så som lärar-/elevassistent, socialpedagog eller annan högre utbildning är meriterande.
Du har ett respektfullt bemötande och god social kompetens. Du är flexibel, noggrann och ansvarstagande. Arbetet planerar och organiserar du på ett självständigt och effektivt sätt där samarbete med andra också utgör en viktig del. Hantering av nationella prov förutsätter också god kännedom om föreskrifter och instruktioner.
Tidigare erfarenhet av studiehandledning och/eller erfarenhet av arbete inom kommunal vuxenutbildning är något vi ser positivt på.
Du vill bli en del av vårt team och göra skillnad för dem du möter!Anställningsvillkor
Semestertjänst.
Arbetet utförs på plats i vuxenutbildningens lokaler i Kopparberg.
Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljusnarsbergs kommun
(org.nr 212000-1959), https://www.ljusnarsberg.se/
714 80 KOPPARBERG Arbetsplats
Bildningsförvaltningen, Komvux Kontakt
rektor vuxenutbildningen
Ida Andersson ida.andersson@ljusnarsberg.se 0580-80633 Jobbnummer
9873085