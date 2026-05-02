Handledare inom Rusta och Matcha
Omfattning: Deltid
Varaktighet: 6 månader eller längre
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Om jobbet
Har du en passion för att hjälpa människor att hitta sin väg till arbete eller utbildning? Vill du arbeta i en dynamisk miljö där transparens, öppenhet och rätt intention står i fokus? Då kan du vara den vi söker! Hos Galaxab arbetar du i en varm och inkluderande miljö där dina insatser verkligen gör skillnad. Vi tror på att hjälpa andra att växa och erbjuder en arbetsplats där utveckling och samarbete är en del av vardagen.
Om rollen
Som handledare hos oss kommer du att spela en central roll i att stötta och vägleda arbetssökande genom Rusta och Matcha-programmet. Du kommer att arbeta individuellt med deltagare, hjälpa dem att hitta jobb eller utbildningar och stötta dem i deras utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Kartläggning av deltagarnas kompetens och yrkesmål
Coacha och motivera deltagarna på deras väg till arbete eller studier
Skapa individuella handlingsplaner och följa upp framsteg
Nätverka med arbetsgivare för att skapa jobb- och praktikmöjligheter
Hålla individuella samtal och gruppaktiviteter
Skriva och administrera rapporter enligt krav från Arbetsförmedlingen
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av jobbcoachning, arbetsmarknadsinsatser eller rekrytering
Har goda kunskaper om arbetsmarknaden och dess krav
Är en god lyssnare och har en förmåga att skapa förtroende
Är målinriktad och strukturerad i ditt arbete
Trivs i en roll där du får hjälpa människor att utvecklas
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Din kompetens som handledare skall kunna påvisas genom ett av följande två alternativ:
Alternativ 1
Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system). Leverantören avgör själv vilken studieinriktning som är mest lämplig för att nå målet med tjänsten.
Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
Alternativ 2
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat. Med eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete för arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
• Arbete med social- och gruppsykologi.
• Karriärvägledning.
Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre (3) år.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta inom Rusta och Matcha eller liknande förmedlingsinsatser
Kunskap i andra språk än svenska
Nätverk inom arbetsmarknaden
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: amanj@galaxab.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Galax AB
(org.nr 559391-3428) Jobbnummer
9887402