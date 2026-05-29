Förskollärare till Litsongans förskola
2026-05-29
Litsongans förskola söker
Förskollärare
• ett jobb med plats för utveckling
Vill du arbeta i en mindre förskola där samarbete, delaktighet och trygghet genomsyrar verksamheten? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara en del av en trygg och stabil arbetsgrupp? Vill du vara en person som gör skillnad för samhällets yngsta medborgare?
Till Litsongans förskola söker vi en förskollärare. Litsongans förskola ligger i Klösta, ca 2 kilometer utanför Lits bykärna. Förskolan drivs i form av ett föräldrakooperativ där föreningens styrelse är huvudman. Hos oss finns ett nära samarbete mellan personal, vårdnadshavare och styrelse, med barnens bästa i fokus.
Litsongan har två avdelningar med åldershomogena grupper 1-3 år samt 3-6 år med ett nära samarbete mellan avdelningarna. Vi arbetar utifrån tanken att alla barn är allas barn och vi strävar efter ett arbetsklimat präglat av gemenskap, flexibilitet och omtanke. Vi hjälps åt mellan avdelningar och över yrkesgrupper för att skapa de bästa förutsättningarna för både barn och kollegor.
Förskolan bedrivs i en charmig äldre skolbyggnad med stora, härliga rum och generösa ytor för lek och lärande. Förskolan ligger i en naturskön miljö där utevistelse är ett självklart inslag varje dag.
Arbetet utgår ifrån en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi söker nu en förskollärare som har ett medforskande arbetssätt och som vill vara med att skapa upptäckande, stöttande och utvecklande undervisning för barnen på vår förskola. Vi söker en kollega som tillsammans med övriga pedagoger vill utforma en verksamhet där barn tillåts upptäcka och lära i genomtänkta miljöer där det systematiska kvalitetsarbetet är den röda tråden för att få syn på barnens lärande i syfte att skapa en förskola av hög kvalitet.
Hos oss möter du en stabil arbetsgrupp med låg personalomsättning, hög kompetens och lång gemensam erfarenhet. Vi tror på tydliga rutiner som skapar trygghet för barnen och goda förutsättningar för verksamheten.
Förskolan har ett tillagningskök där vår egen kokerska dagligen tillagar alla våra måltider med råvaror från grunden. Vi ser måltiden som ett naturligt och viktigt inslag i vår verksamhet och har en tanke om att mat ska vara gott, näringsriktigt och lockande.
En dag som förskollärare på Litsongan
Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera och utveckla utbildningen i enlighet med Lpfö18. Du arbetar tillsammans med kollegor för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Verksamheten utformas så att lärande och undervisning anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov.
Som förskollärare ansvarar du för att lärprocesserna planeras med utgångspunkt från förskolans styrdokument och med ett formativt arbetssätt genomför, följer du upp och utvärderar undervisningen.
Du kommer att ingå i ett arbetslag bestående av barnskötare, kokerska och rektor och bidrar till verksamhetens fortsatta utveckling.
Din kompetens
Vi söker dig som:
Har förskollärarlegitimation
Har god insikt i förskolans styrdokument och läroplan
Är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga
Vill bidra till ett positivt arbetsklimat och ett nära samarbete i arbetslaget
Har erfarenhet av att lågaffektivt och individanpassat arbete
Har digital kompetens
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i förskola
Erfarenhet av eller kunskap om TAKK
Intresse för utvecklande av tillgänglighet i lärmiljöer
Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning
Heltid
Enskild planeringstid
Gemensam utvecklingsdag en gång per månad
Friskvårdsbidrag
Arbetskläder
Fria måltider
Rekrytering kommer att ske löpande, så vänta inte med att ansöka.
Välkommen med din ansökan!
För frågor vänd dig till förskolans rektor
Miriam Sjöhlén Krylén miriam@litsongan.se
070-2483349 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: miriam@litsongan.se
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Förskollärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Litsongan Ekonomisk Fören
, https://www.litsongan.se/
Klösta 110 (visa karta
836 92 LIT Arbetsplats
Litsongans förskola Kontakt
Rektor
Miriam Sjöhlen Krylen miriam@litsongan.se 0702483349 Jobbnummer
9937107