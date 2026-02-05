Handläggare till Särskilda Transporter
Kriminalvården, Enheten för Transportplanering / Kriminalvårdarjobb / Solna Visa alla kriminalvårdarjobb i Solna
2026-02-05
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Enheten för Transportplanering i Solna
, Uppsala
, Göteborg
, Malmö
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Transportavdelningen (TA) har i uppdrag att transportera och övervaka frihetsberövade personer. Det är Kriminalvårdens klienter som förflyttas mellan häkten och anstalter, till domstolsförhandlingar och sjukhus med mer. TA transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Lär mer här: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/kriminalvardens-transportavdelning/
Om du blir kallad på intervju sker dessa fysiskt på plats på Rosterigränd 16, Liljeholmen Tisdagen den 3 Mars.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
I rollen som handläggare ställs höga säkerhetskrav och personlig kompetens då man samverka mycket med våra externa myndigheter så som polis, sjukhus, och migrationsverket. Vi ställer höga krav på att vara serviceinriktad och man är relationsskapande i denna roll.
Som handläggare för särskilda transporter ansvarar man för dom mest komplexa och utmanade resorna.
Man jobbar i en liten grupp på 2 där det gäller att man har bra samarbetsförmåga och stresstålig. Samt att man kan strukturera sina arbetsuppgifter på ett noggrant och effektivt sätt.Kvalifikationer
Arbetet som handläggare till särskilda transporter ställer höga säkerhetskrav och personlig kompetens då man samverkar mycket med externa myndigheter så som polis, sjukhus och migrationsverket. För att trivas i denna tjänst behöver du tycka om att skapa nya arbetsrelationer och vårda de redan befintliga arbetsrelationerna. Vidare förväntas du vara serviceinriktad, flexibel och ha förmågan att fatta beslut. Då du kommer att arbeta med komplexa transporter behöver du även vara uthållig och ha förmåga att se alternativa lösningar och ha ett gott omdöme.
Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, som tar hänsyn till mänskliga rättigheter, särskild hänsyn till individer i utsatta situationer samt barn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Genomgått och fått godkänt på Kriminalvårdens grundutbildning
* Arbetat med särskilda transporter i närtid inom Kriminalvården
* Erfarenhet av att ha arbetat som Transportplanerare
* Goda kunskaper i svenska språket i båda tal och skrift
* Goda kunskaper i engelska språket både i tal och skrift, lägst CEFR[1] B2.
* Vana att arbeta i Kriminalvårdens IT system (TPS, KVR, Heroma prod, Proceedo)
* God datorvana (Officepaketet)
Det är meriterande om du har:
* Gått Högrisktransport utbildning inom Kriminalvården
* Erfarenhet av att ha arbetat som Kriminalvårdare på Transportavdelningen
* Vana av att utrycka sig väl i skrift på svenska i myndighetsutövning
* Vana av att utrycka sig väl i skrift på Engelska i myndighetsutövning
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. För att arbeta hos oss behöver du genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vid säkerhetsprövningen utreds du som person, din bakgrund och dina relationer ur ett säkerhetsperspektiv. I samband med din anställningsintervju får du mer information om säkerhetsprövning och eventuella blanketter att skriva under. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303471". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för Transportplanering Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Henrik Nelson Henrik.Nelson@kriminalvarden.se Jobbnummer
9725279