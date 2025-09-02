Handläggare till PTS
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Post- och Telestyrelsen i Stockholm
, Haninge
, Malmö
, Kiruna
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad och bidra till ett mer tillgängligt samhälle? Är du redo för en roll där du kombinerar ansvar och samarbete för att skapa verklig förändring? Nu söker vi flera handläggare till PTS - kanske är du en av våra nya kollegor?
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Enheten för tillgänglighetsregler och enheten för tillgänglighetstillsyn är nystartade delar av myndigheten och ansvarar för att implementera EU:s tillgänglighetsdirektiv genom svensk lagstiftning. Här erbjuds en möjlighet att vara med från början och påverka hur tillsyns- och marknadskontrollsprocesserna utformas. Tillsyn och marknadskontroll innebär att vi som myndighet kontrollerar att de produkter och tjänster som finns på marknaden uppfyller kraven i gällande lagstiftning. Mer information om vår tillsyn och marknadskontroll finns på Lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet | PTS
Arbetsklimatet kännetecknas av engagemang, nytänkande och en gemensam vilja att skapa en inkluderande och tillgänglig miljö för alla.
Vi som är chefer heter Linnea Sigeman och Munasar Said Muse. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där vi trivs, har roligt och känner oss trygga. På våra enheter präglas arbetet av engagemang, nyskaparanda och lösningsfokus - vi tar tillvara på våra olika kompetenser för att hitta vägar framåt i komplexa frågor.
För oss är det viktigt att du får meningsfulla och kvalificerade arbetsuppgifter och samtidigt möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Vi värnar om psykologisk trygghet, delaktighet och en kultur där innovation och utvecklingsarbete är en naturlig del av vardagen. Här får du både rätt förutsättningar och stöd för att lyckas - och bidra till något som gör verklig skillnad i samhället.
Om rollen
Som handläggare har du en central roll i tillsyn och marknadskontroll av produkter och tjänster som omfattas av lagen om tillgänglighet. Du driver ärenden genom hela processen - från första bedömning till beslut och uppföljning - i nära samarbete med en utredare som granskar produkterna och tjänsterna. Med din kunskap inom tillsyn och marknadskontroll bidrar du till att arbetet genomförs både rättssäkert och effektivt.
Du får stöd av erfarna jurister och tillgänglighetsexperter i de formella processerna och vid komplexa bedömningar. Arbetet innebär många kontakter - både internt och externt - vilket ger dig en varierad och utvecklande vardag.
Om dig
Du är en stabil person som behåller lugnet även under press. Du tar dig an ditt uppdrag med omdöme och struktur, men kan också anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du trivs med att samarbeta och bidrar aktivt till goda relationer. Med fokus på resultat driver du arbetet framåt och ser till att ärenden avslutas med kvalitet och i tid. För oss är dina personliga egenskaper viktiga, därför kommer vi lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom relevant område såsom exempelvis teknik, juridik, statsvetenskap eller ekonomi alternativt annan jämförbar arbetslivserfarenhet som myndigheten bedömer vara relevant för tjänsten
• Aktuell flerårig arbetslivserfarenhet av handläggning av förvaltningsrättsliga ärenden vid myndighet
• Aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med tillsyn, marknadskontroll eller annan form av regelefterlevnad
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Det är även meriterande om du har:
• Relevant erfarenhet av UX/användbarhetsfrågor
• Relevant erfarenhet av digital tillgänglighet
• Arbetslivserfarenhet av att tolka och arbeta med juridiska begrepp och texter
• Arbetslivserfarenhet av standardiseringsarbete (d.v.s. ta fram och använda gemensamma lösningar eller standarder för att hantera återkommande problem eller behov, på nationell eller internationell nivå)
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Vi söker en handläggare till enheten för tillgänglighetsregler (UX3) samt tre handläggare till enheten för tillgänglighetssyn (UX4). Tjänsterna är alla en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir handläggare.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef för UX3, Linnea Sigeman på linnea.sigeman@pts.se
alternativt enhetschef för UX4, Munasar Said Muse på Munasar.Said.Muse@pts.se
eller HR-specialist Eva Bennich Rathsman på eva.bennichrathsman@pts.se
alternativt HR-specialist Hedvig Olsson på hedvig.olsson@pts.se
För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 18 september 2025.
