Handläggare till myndighet!
2026-02-27
Är du student som är på jakt efter ett meriterande extrajobb på sidan av dina studier? Nu har du chansen att arbeta deltid på en myndighet i Gävle som handläggare. Vi söker dig som är noggrann i ditt arbete och som trivs med ansvar och att arbeta självgående. Varmt välkommen med din ansökan redan idag då start för tjänsten är omgående!
OM TJÄNSTEN
Vår kund i Gävle vill välkomna sin nästa handläggare inom signaltekniska behörigheter. Som handläggare ansvarar du för att hantera ansökningar digitalt via ett webbformulär. Alla som vill söka en signalteknisk behörighet måste logga in, registrera och ansöka om behörighet via ett användarkonto. Som handläggare tar du emot och administrerar olika behörigheter och säkerställer rätt behörighet till rätt person. Det kan exempelvis gälla följande behörigheter som registreras i en databas:
• Signalteknisk säkerhetsgranskare
• Signalsäkerhetskontrollant
• Fortbildare för signalsäkerhetskontrollanter
• Ibruktagandebesiktningsman
• Växelkontrollant
Detta är ett omgående behov och vi planerar start för tjänsten redan i början av april men beroende på tillgänglighet. För att komma in i rollen på bästa sätt kommer du självklart få en introduktion till arbetet. Tjänsten är på deltid, cirka 2-3 gånger i veckan beroende på arbetsbelastning. Vissa veckor kan behovet vara mer och vissa veckor mindre. Det är en flexibel tjänst där du kan arbeta hemifrån likväl som du kan utgå från vår kunds kontor i centrala Gävle.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning på minst 50% samt har minst ett år kvar av dina studier, eller har annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50%
• Har minst ett års tidigare arbetslivserfarenhet inom administration eller liknande arbetsuppgifter
• Pratar och skriver flytande på svenska då arbetet kräver det
• Har god system- och datavana samt goda kunskaper i Officepaketet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Ordningsam
• Självgående
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om Trafikverket via deras hemsida. Varaktighet, arbetstid, etc.
