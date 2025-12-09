Handläggare (områdesskydd)
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Enheten för vatten / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2025-12-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Östergötlands län, Enheten för vatten i Linköping
När du jobbar på länsstyrelsen får du använda din kunskap på landets bredaste myndighet. Länsstyrelsen är statens företrädare i länet och ser till att nationella mål får genomslag. Med hänsyn till regionala förutsättningar gör vi avvägningar mellan olika samhällsintressen. Detta genom samarbete mellan experter inom en rad olika områden och i samverkan med myndigheter, kommuner och organisationer.
På länsstyrelsen skapar vi samhällsnytta och påverkar samhällsutvecklingen, varje dag. Det är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.
Vi söker en
Handläggare, akvatiskt områdesskydd.
Vill du göra skillnad för våra vattenmiljöer och bidra till att bevara biologisk mångfald?
Länsstyrelsen söker en engagerad handläggare för arbete med skydd av akvatiska miljöer och tillsammans med kunniga kollegor kommer du att kunna göra skillnad för miljön, för naturen och för oss människor. Vi arbetar mot fastställda regionala miljömål genom bland annat vattenförvaltning, miljöövervakning, inventering och restaurering av vattenmiljöer, fiskefrågor samt tillsyn och handläggning av vattenverksamhetsärenden.
Vad vi erbjuder:
En dynamisk arbetsplats där du får vara med och påverka utvecklingen av Sveriges vattenmiljöer.
Möjlighet att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö med kunniga och engagerade kollegor.
Kompetensutveckling och möjlighet att delta i nationella och internationella nätverk.
Du kommer att tillhöra
Enheten för vatten som består av 32 personer och tillsammans prövar vi gärna nya arbetssätt och är öppna för innovativa lösningar inom vårt kunskapsområde. Vi ligger långt framme i att samverka internationellt genom EU-projekt. På Avdelningen för miljö och natur som enheten tillhör, arbetar kollegor med andra spännande uppdrag såsom tillsyn av miljöfarliga verksamheter, tillsyn och sanering av förorenade områden, bildande och skötsel av naturreservat samt biotopskydd. Det tvärsektoriella samarbetet är en naturlig del av vår verksamhet och hos oss får du möjlighet att både ta del av andra kollegors expertkompetenser och kunna bidra i de ärenden där din kompetens behövs.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Skydda och bevara de mest värdefulla och skyddsvärda vattenmiljöerna i Östergötland, genom att framför allt bilda nya naturreservat.
Kunskapauppbyggande arbete, så som planering och genomförande av fältinventeringar.
Artbevarande inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter, uppföljning av skyddad. natur, bevarandeplaner i Natura 2000-områden.
Samverka med intressenter som kommuner, markägare, företag och lokala organisationer för att skapa förankring och engagemang i skyddsarbetet.
Ansvara för rapportering enligt EU-direktiv som habitatdirektivet och vattendirektivet.
Du kommer att arbeta med frågor kopplat till naturreservatsbildning i både limniska och marina miljöer men med fokus på det marina. Arbetet innebär bland annat kartläggning och sammanställning av akvatiska naturvärden, stöd i pågående reservatsärenden i form av bland annat arbete med reservatsbeslut och skötselplaner med mera. Arbetet innebär en hel del intern samverkan inom Länsstyrelsens arbete men också många externa kontakter med exempelvis andra myndigheter, kommuner, markägare och intresseorganisationer. Tidigare erfarenhet och eget intresse kan påverka dina arbetsuppgifters utformning.
Ska-krav för tjänsten:
Du har relevant högskoleutbildning inom ekologi, biologi, limnologi, miljövetenskap eller liknande.
Du har erfarenhet av arbete med områdesskydd i akvatiska miljöer.
Du har god förmåga att analysera och hantera biologiska data.
Du har god förmåga att skriva rapporter.
Du har erfarenhet av projektledning.
Du har erfarenhet av att samverkan med externa aktörer.
Du har B-körkort (arbetet innefattar resor).
Meriterande:
Om du har kunskap om miljölagstiftning, särskilt miljöbalken och EU-direktiv som vattendirektivet och habitatdirektivet.
Om du har erfarenhet av GIS och kartverktyg.
Om du har praktisk erfarenhet av fältarbete i akvatiska miljöer.
Som person:
Har du hög samarbetsförmåga, detta genom att du arbetar bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Är du strukturerad, detta genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
Är du självgående, detta genom att du tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
Är du uthållig, detta genom att du förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Du arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.
Är du tydlig, detta genom att du kommunicerar du på ett tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du påminner och följer upp.
Anställningen är
En tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Då vi befinner oss i en pågående övertalighetsprocess, vill vi informera om att din ansökan tas emot som vanligt men att annonsen kan komma att avslutas utan tillsättning.
Vill du veta mer kontakta:
Enhetschef, Niclas Bäckman, telefon: 010-223 54 28
Fackliga företrädare:
SACO, Magnus Roback, telefon: 010-223 54 89.
ST, Nina Stenmark, telefon: 010-223 53 04.
Välkommen med din ansökan
Som du skickar via www.varbi.com.
Din ansökan ska ha inkommit senast 2026-01-09, ange ref nr: 19662.
Läs mer om att jobba hos oss, vår värdegrund och våra förmåner:
Jobba hos oss | Länsstyrelsen Östergötland
Inom staten rekryterar vi efter principen om förtjänst och skicklighet. Det innebär att vi gör en helhetsbedömning och arbetar efter kompetensbaserad rekrytering som en kvalitetssäkring för objektivitet och icke-diskriminering.
Följ oss i sociala medier:
Sociala medier | Länsstyrelsen Östergötland
Läs mer om Länsstyrelsen i Östergötland:
Om Länsstyrelsen i Östergötlands län | Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Så hanterar vi dina personuppgifter:
Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen Östergötland Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Östergötlands län
(org.nr 202100-2270) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Enheten för vatten Kontakt
Niclas Bäckman 010-2235428 Jobbnummer
9634605