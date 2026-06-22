Handläggare Inom Srhr
Sida / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-06-22
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Är du intresserad av att bidra till en värld där människors tillgång till sjukvård inte ska bero på ekonomiska eller geografiska förutsättningar? En värld där alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Sida behöver en handläggare av insatser för att stärka sexuall, reproduktiv hälsa och rättigheter. På Sida får du använda din kompetens och göra skillnad.
Om jobbet
Som programansvarig specialist på Enheten för social utveckling, SOCIAL, kommer du att arbeta självständigt med hälso- och SRHR-insatser som genomförs i samarbete med multilaterala organisationer, civilsamhällsorganisationer, myndigheter, forskningsinstitutioner. Enheten SOCIAL har 15 medarbetare som handlägger insatser för att uppnå målen i Sidas tematiska strategier inom hälsa, SRHR, jämställdhet och utbildning. Du kommer att samarbeta nära dina kollegor i enhetens hälsoteam. I enhetens uppdrag ingår även företrädarskap och samordnande roller internt och externt. Just nu är enhetens verksamhet i en intensiv fas där vi bygger upp vår insatsportfölj och utvecklar nya typer av samarbeten. Det innebär att du behöver arbeta flexibelt, självständigt med en bredd av arbetsuppgifter. Du kommer även att delta i enhetens lärande och metodutveckling.
Den GLOBALA avdelningen genomför regeringens tematiska strategier och ansvarar för operativt utvecklingssamarbete. Avdelningen är en av fem operativa avdelningar och är en av Sidas största med omkring 150 medarbetare
Du arbetar på vårt kontor i Rissne SundbybergPubliceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Handlägga komplexa insatser och garantier enligt Sidas insatshanteringsprocess i samarbete med kollegor och i dialog med samarbetsorganisationer, med stöd av relevanta metoder och arbetssätt för resultatstyrning, kapacitetsutveckling och biståndseffektivitet
Bidra till analys och resultatrapportering samt medverka till intern och extern kunskaps- och informationsspridning inom det egna arbetsområdet
Leda och samordna arbetet inom det egna ansvarsområdet samt företräda Sida i kontakter med samarbets- och dialogpartner såsom multilaterala organisationer, andra myndigheter, civilsamhällesorganisationer och representanter för aktörsgrupper
Stödja arbetet med en bredd av förekommande arbetsuppgifter på enheten och avdelningen.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
KvalifikationskravUtbildningsbakgrund
Akademisk examen/utbildning inom områden som arbetsgivaren bedömer relevant
Språk
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
Mångårig dokumenterad erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete
Mångårig dokumenterad erfarenhet av arbete inom ett eller flera av områdena hälsosystem, hälsohot och sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter
Erfarenhet av arbete i låginkomstländer
Dokumenterad erfarenhet av handläggning av insatser inom utvecklingssamarbete, inklusive bedömning av budget, ekonomisk rapportering, revision och resultatredovisning.
Erfarenhet av företrädande roll samt samordning av processer och arbetsgrupper
Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
Ta initiativ och vara drivande
Ha förmåga att prioritera och hantera osäkerhet och risker
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Bidra till nytänkande och innovation
Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens
Kunna tillvarata mångfald och olika perspektiv
För denna roll är det meriterande om du
Har språkkunskaper som är relevanta för Sida.
Har erfarenhet av innovativa insatser och resursmobilisering inom utvecklingssamarbete
Har erfarenhet av arbete på svensk myndighet
Har erfarenhet från näringslivet eller civilsamhället inom hälsoområdet
Bra att veta
Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 129/26.
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Maria Tegborg 08- 698 54 67 eller Pia Engstrand 08-698 50 87
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco : mailto:saco-sida-styrelsen@sida.se
och ST: mailto:st@sida.se
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. https://www.sida.se/jobba-med-bistand/jobba-pa-sida/anstallningsprocessen/
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Om Sida
Sida – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en förvaltningsmyndighet som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vårt arbete ska bidra till att nå riksdagens mål och regeringens inriktning för svenskt bistånd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sida
(org.nr 202100-4789)
Rissneleden 110 (visa karta
)
174 57 SUNDBYBERG Jobbnummer
9971698