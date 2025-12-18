Handläggare inom registratur
2025-12-18
Vill du ha ett jobb där struktur, kvalitet och omtanke möts? Läs vidare - kanske är det dig vi söker!
Uppdraget
Som handläggare inom registratur ansvarar du för att allmänna handlingar hanteras rättssäkert, effektivt och med hög service.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär diarieföring, posthantering, gallring och utlämnande av allmän handling. Du är systemadministratör i vårt dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron och ett viktigt stöd för dina kollegor.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad och noggrann administratör som gillar ordning och reda. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och/eller utbildning som registrator eller dokumentcontroller är meriterande. Det är en fördel om du har grundläggande förståelse för offentlighetsprincipen och relaterad lagstiftning.
Rollen innebär många kontakter, både internt och externt, vilket ställer krav på att du är serviceinriktad, hjälpsam och har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska. För att lyckas i uppdraget behöver du kunna arbeta självständigt, ta ansvar för dina arbetsuppgifter och planera din arbetsdag på ett effektivt sätt. Vi värdesätter också att du har ett positivt och utvecklingsinriktat förhållningssätt som bidrar till trivsel på arbetsplatsen.
Jobba för ett skönare Karlskoga
På Karlskoga Energi & Miljö jobbar vi varje dag med det som får vardagen att flyta, samhället att snurra och framtiden att se ljusare ut. Tillsammans ser vi till att Karlskoga mår bra, växer hållbart och att livet här blir lite enklare, tryggare och ja, skönare.
Vi är cirka 200 engagerade kollegor som har en tydlig vision: Tillsammans ska vi bli Sveriges mest hållbara företag.
Vårt uppdrag spänner över bland annat värme, elnät, biogas, vatten, avlopp, återvinning, renhållning och stadsnät. Vi driver cirkulära flöden, utvecklar långsiktiga lösningar och tänker lika mycket på morgondagen som på vardagen du lever i just nu.
Hos oss är samhällsnyttan alltid i fokus. Vi lär av gårdagen, planerar för framtiden och jobbar för varandra - och för alla som bor och verkar här.
Förmåner och arbetsliv
Hos oss får du en arbetsplats med omtanke, balans och möjlighet att växa. Vi värnar om en god arbetsmiljö och erbjuder bland annat:
- Friskvårdsbidrag och fria friskvårdsaktiviteter
- Arbetstidsförkortning
- Slopat karensavdrag vid sjukdom
- Gratis laddning av elbil
- Förmånlig ersättning vid föräldraledighet
- Viss möjlighet till distansarbete och flexibel arbetstid
Här finns kollegor som ställer upp, en kultur som uppmuntrar initiativ och en arbetsvardag som ger mening. För ett skönare Karlskoga!
Anställningsform
Detta är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning. Arbetstiden är förlagd till dagtid och du utgår från vårt kontor på Skrantahöjdsvägen 38.
Har du frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Patrik Haasma, Ekonomichef, på patrik.haasma@karlskogaenergi.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Karlskoga Energi & Miljö är en kommunal verksamhet. Det innebär att din ansökan blir en offentlig handling när den kommit till oss och vi kan därför inte hantera ansökningar med sekretess. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/18". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga Energi och Miljö AB
(org.nr 556507-4126) Arbetsplats
Karlskoga Energi & Miljö Jobbnummer
9651877